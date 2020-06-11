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حوادث

باسلوب كسر الباب.. ضبط عصابة سرقة الشقق السكنية في مدينة 6 أكتوبر

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في القبض على عصابة لسرقة الشقق في مدينة 6 أكتوبر.

تلقت الاجهزة الامنية بلاغات تفيد بقيام مجهولين بسرقة شقق سكنية بأسلوب كسر الباب، وعلى الفور شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لضبط المتهمين.

ونجحت قوة أمنية في ضبطهم اثناء محاولتهم لسرقة أحد الشقق، وتم أقتيادهم لقسم الشرطة، وبمواجهتهم أعترفوا بقيامهم بتكوين عصابة لسرقة الشقق واستخدام سيارة لنقل المسروقات.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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