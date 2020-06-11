بعد فرض عقوبات عليها.. بومبيو: لن نسمح للمحكمة الجنائية بمحاكمة جنودنا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن اتهامات المحكمة الجنائية الدولية للجنود الأمريكيين بشأن ارتكاب جرائم في أفغانستان غير صحيحة.





وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن واشنطن ليست جزءا من المحكمة، ولا يحق للجنائية الدولية، ملاحقة الجنود الأمريكيين والتحقيق معهم.





وأشار إلى أن بلاده لن تسمح بمحاكمة جنودها بسبب انتهاكات مزعومة.





وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدر اليوم الخميس، أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية.





جاء ذلك على خلفية تحقيقها في جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان.





وأمر ترامب بتعليق إصدار تأشيرات الدخول إلى بلاده لموظفي المحكمة الجنائية الدولية ومن يعملون لصالحها وعائلاتهم.





ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في إدارة ترامب، دون تقديم تفاصيل، إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية "تم دفعه من قبل منظمة مشكوك في نزاهتها.





وأضاف المسؤول أن الأمر يأذن لوزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوشين، بحظر أي أصول أو أموال في الولايات المتحدة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الضالعين في التحقيق.