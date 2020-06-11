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تعليم

استعدادا لامتحانات الثانوية العامة.. نائب محافظ الأٌقصر يتابع إجراءات التنسيق بين الجهات المختلفة

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:41 م
نائب محافظ الأٌقصر
نائب محافظ الأٌقصر اجراءات التنسيق بين الجهات المختلفة
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شمس يونس
عقد نائب محافظ الأقصرمحمد عبدالقادر خيري، الاجتماع الثالث الخاص بمتابعة الاستعدادات النهائية الخاصة بعقد امتحان الدور الأول من شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، والتي ستبدأ يوم 21 يونيو 2020 .


كان ذلك بحضور اللواء أشرف منير مساعد مدير أمن الأقصر، والشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ونائب عن المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المدن والمراكز، ومسئولي الصحة والإسعاف والكهرباء والتموين والحماية المدنية.


وناقش الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من إجراءات التنسيق بين كافة الجهات المختصة بما يضمن انتظام سير العملية الامتحانية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.




ووجه نائب المحافظ بالتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم للجان بصفة دورية ومستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظًا على صحة الطلاب والمعلمين، وذلك وفقا لتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.


يذكر أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 داخل المحافظة، يبلغ 6758 طالبا، موزعين على عدد 25 لجنة على مستوى مراكز المحافظة.
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