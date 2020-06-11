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أخبار العالم

سفير الصين في لبنان: وباء كورونا لم ينته والسيطرة عليه مهمة شاقة

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:45 م
صدى البلد
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أ ش أ
قال سفير الصين لدى لبنان وانج كيجيان، إن وباء كورونا لم ينته حتى الآن، وما زالت السيطرة عليه صعبة ومهمة شاقة، مستشهدا على صحة ذلك بما أعلنته منظمة الصحة العالمية من عدم وجود أي دولة قادرة على تحسين وضعها دون مراعاة الآخرين مهما بلغت قوتها.
جاء ذلك في كلمة للسفير الصيني بمقر وزارة الخارجية اللبنانية خلال تقديم السفارة الصينية لهبة من المعدات والمستلزمات الطبية التي تستخدم في الوقاية من وباء كورونا لصالح المستشفيات الحكومية اللبنانية، وتضم كمامات طبية ونظارات وقائية وأحذية وملابس وقائية طبية.
وقال إن الصين تعتزم تقديم كل ما في وسعها من مساعدات للدول المتضررة من الوباء، خاصة الدول النامية، بما يساعد تلك الدول على مكافحة الوباء والحد من انتشاره، حتى يمكن العودة إلى الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي.
وأعرب السفير الصيني عن تطلعه لإمكانية أن تستطيع بلاده التوصل إلى لقاح لوباء كورونا، يكون بتكلفة مقبولة لتمكين الدول النامية من استعماله.
وأشار إلى أن الوضع في لبنان يتجه نحو الاستقرار في التعامل مع وباء كورونا بفضل جهود الحكومة اللبنانية والتجاوب الشعبي مع الإجراءات التي تستهدف الحد من انتشار الوباء.
بدوره، أعرب وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، عن تقديره للهبة الطبية المقدمة من الصين، مشيرا إلى أنها تشكل رمزا للتعاون بين البلدين، وأنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الصين هبة صحية إلى لبنان في ظل هذه الظروف العصيبة في مواجهة وباء كورونا.

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