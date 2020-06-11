بسبب تداعيات كورونا.. منتدى «الابتكار في التعليم.. مصر 2020» يبحث آليات وطرق التعلم الرقمى

عُقد منتدى "الابتكار في التعليم .. مصر 2020"، أمس، باستخدام تقنيات التواصل عن بعد على منصة زووم ZOOM الرقمية، لمناقشة آليات وطرق التعلم الرقمي في زمن الكورونا"، بحضور نخبة من خبراء التعليم والتحول الرقمى من مصر وألمانيا.





قال الدكتور علاء بركات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الحديثة للتنمية وتطوير التعليم أنه على الرغم من اختلاف طرق انعقاد المنتدى السنوي فإنه يستند إلى المنتديين السابقين حيث تم خلالهما تقديم نتائج علمية مهمة حول موضوع "الرقمنة في قطاع التعليم"، مضيفا ، لقد أجبر تفشي وباء فيروس كورونا المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم على الإغلاق والتحول إلى التعلم عن بُعد للتخفيف من فقدان أهداف العملية التعليمية لجميع المراحل، في حين أن الوصول إلى تحقيق المرجو من التعليم وكذلك جودته يعد من التحديات المستمرة مما يزيد من حدة هذه الأزمة، لذلك أصبحت كفاءات المعلمين في التطبيق التربوي للتكنولوجيا الرقمية بطريقة فعالة وموجهة نحو المستقبل قد تكون أكثر أهمية من أي وقت مضى.





وأوضح بركات، أنه للحصول على صورة شاملة للمفاهيم والنهج في كل من مصر وألمانيا ، دعت مؤسسة MDE ثلاثة خبراء لتقديم وجهات نظرهم وإبراز التوجهات المبنية على أسس علمية والتى يمكن أن تخدم القرارات والإجراءات المستقبلية في قطاع التعليم.





وجاءت المحاضرة الأولى في المنتدى عن الوضع الحالي للتعلم الرقمي والتدريس في السياق المصري بعنوان "التعلم الإلكتروني - فرصة فُرضت علينا" قدمها الدكتور أحمد درويش وزير الدولة الأسبق للتنمية الإدارية بمصر والرئيس السابق للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأعقبها محاضرة ثانية حول التعلم عن بُعد في التعليم الابتدائي والثانوي في ألمانيا قدمها الدكتور يوهانس زيلكا أخصائي التعليم الرقمي في المؤسسة الوطنية للتعليم وتعليم المعلم في مدينة فاينجارتن بألمانيا. وتحدث خلال المحاضرة الثالثة الدكتورة نيكول فليندت، المدير الإداري لقسم الأبحاث ومدير كلية الدراسات العليا بجامعة هايدلبرغ بخبرتها كعالمة فى مجال العلوم التربوية والعصبية وفي كيفية إنشاء دورات للتعلم عبر الإنترنت لتحفيز عمل المخ.





واختتم المنتدى فعالياته بتوصيات البروفيسور مارجريت رويب ، نائب وزير التعليم السابق في ولاية بادن-فورتمبيرغ الاتحادية الألمانية ومستشار MDE و EETU عن أهمية هذا الموضوع ليس فقط بمصر ولكن على المستوى العالمى أيضًأ وضرورة اغتنام فرص الأزمة لإعادة تعريف مستقبل التعلم والتعليم بطريقة تتناسب مع احتياجات المتعلمين فى القرن الحادي والعشرين.