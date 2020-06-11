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أخبار العالم

وزير الخزانة الأمريكي: إغلاق الاقتصاد مرة أخرى لمواجهة انتشار كورونا ليس خياراً متاحاً

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:46 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين اليوم /الخميس/ أن إغلاق الاقتصاد في بلاده مرة أخرى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليس خيارًا متاحًا ومن الممكن أن يتسبب في مشكلات كبيرة للأمريكيين. 
وحذّر منوشين - في حوار أجرته معه شبكة (سي.إن.بي.سي.) الإخبارية الأمريكية وأذاعته اليوم - من الخسائر التي يمكن أن تواجه اقتصاد الولايات المتحدة في حالة تكرار الإغلاق قائلًا "تعلمنا أنه إذا أغلقت الاقتصاد، فإنك سوف تتسبب في المزيد من الأضرار".
وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الضرر في هذه الحالة لن يطول فقط الجانب الاقتصادي الأمريكي، ولكن "هناك مناطق أخرى وتحدثنا عن ذلك، (مثل) المشاكل الطبية وكل شيء آخرَ يتمُ تعليقه".
وأثنى منوشين على ما قام به الرئيس الأمريكي خلال الأسابيع الماضية، مضيفًا "لكنني اعتقد أننا تعلمنا كثيرًا".
يُشار إلى أن عدد مصابي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة يصل لأكثر من مليوني شخص.
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