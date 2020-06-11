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رئيس حي الأسمرات: تسكين 18 ألفا و300 أسرة بنهاية العام.. فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:00 م
حسن الغندور رئيس
حسن الغندور رئيس حى الاسمرات
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أسامة علي

كشف حسن غندور رئيس حي الأسمرات عن عدد الوحدات الموجودة داخل الحى وعدد الأسر التي تم نقلها للحي،إضافة إلى عدد المناطق العشوائية التى تم نقل المواطنين منها.


وأضاف الغندور خلال حديثه مع فضائية "دى إم سى"، أن الحى يضم 18 ألفا و300 وحدة سكنية، وتم نقل 13 ألفا و أسرتين  من مناطق عشوائية لحى الأسمرات، الذي يعد من أعظم المشاريع التى أنشئت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

 

وأوضح رئيس حى الاسمرات، أنه بنهاية العام الجارى سيتم الانتهاء من تسكين الـ 18 ألفا و300 أسرة.

 

وأكد حسن الغندور، أن المرافق كافة موجودة داخل حي الاسمرات، لافتا إلى توافر الخدمات الصحية متمثلة فى مركزين طبيين ثمن التذكرة جنيه واحد فقط.

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