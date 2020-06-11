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أخبار العالم

الرئيس الروسي يبحث مع نظيره الأردني تطورات القضية الفلسطينية ومكافحة كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:56 م
بوتين والملك عبد
بوتين والملك عبد الله الثاني
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القسم الخارجي
ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، تطورات القضية الفلسطينية والجهود الخاصة بمستجدات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال الكرملين إن بوتين والملك عبد الله، أجريا اتصالا هاتفيا بحثا خلاله "الإجراءات التي يتخدها البلدان لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد الجانبان توحيد جهود المجتمع الدولي لتجاوز تداعيات الجائحة، معربين عن استعدادهما للمشاركة في هذا العمل المشترك".

كما تحدثا عن الأوضاع في سوريا وليبيا وقضايا التسوية في الشرق الأوسط"، متفقين على الاستمرار في الاتصالات على مستويات مختلفة.

فيما أكد الديوان الملكي الأردني أن بوتين والملك عبد الله الثاني بحثا آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية والجهود الثنائية والدولية لمواجهة واحتواء كورونا المستجد.
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