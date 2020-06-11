الرئيس الروسي يبحث مع نظيره الأردني تطورات القضية الفلسطينية ومكافحة كورونا

ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، تطورات القضية الفلسطينية والجهود الخاصة بمستجدات مكافحة فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال الكرملين إن بوتين والملك عبد الله، أجريا اتصالا هاتفيا بحثا خلاله "الإجراءات التي يتخدها البلدان لمكافحة فيروس كورونا.





وأكد الجانبان توحيد جهود المجتمع الدولي لتجاوز تداعيات الجائحة، معربين عن استعدادهما للمشاركة في هذا العمل المشترك".





كما تحدثا عن الأوضاع في سوريا وليبيا وقضايا التسوية في الشرق الأوسط"، متفقين على الاستمرار في الاتصالات على مستويات مختلفة.



