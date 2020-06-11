وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره اليوناني ملف ليبيا وتدخل تركيا في المتوسط

قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، اجرى اليوم اتصالا مرئيا مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، تطرقا خلاله إلى الملف الليبي والتدخلات التركية في منطقة البحر المتوسط.









وأشارت الوكالة إلى أن الوزيرين بحثا علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الملف الليبي وملف التدخلات التركية بالبحر المتوسط.









وأكد الجانبان على العلاقات المتميزة التي تربط بينهما وارتكازها على إرادة سياسية قوية وقاعدة صلبة من المصالح المشتركة والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.









كما تطرقت المباحثات إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين اليونان وإيطاليا، وقال عبدالله بن زايد إن أثينا وروما "أظهرتا التزامهما بمناقشة وحل القضايا البحرية بشكل بناء".









ووصف وزير الخارجية الإماراتي الاتفاقية بأنها خطوة مهمة للحد من أنشطة تهريب البشر والاتجار بهم والهجرة غير الشرعية في شرق المتوسط.