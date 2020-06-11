وصول 160 راكبا مصريا عالقين بالمملكة العربية السعودية إلى مطار الأقصر الدولي





وكان قد وصلت الرحلة فى تمام الساعة الرابعة والثلث عصرا وذلك قبل موعدها الرسمي بثلاثة أرباع ساعة وعند وصول الرحلة تم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية حيال الركاب فى تطبيق التباعد الاجتماعى .









وأكد مصدر بمطار الاقصر الدولى أن جميع الركاب خضعوا للكشف الطبي من قبل اطباء وزارة الصحة بالحجر الصحي بالمطار، وذلك للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " وتم إلزامهم بتوقيع اقرار بالعزل المنزلى الذاتى لمدة 14 يوما وتم اعطاء كل راكب كارت متابعة من قبل اطباء الحجر لمتابعتهم خلال فترة العزل للاطمئنان عليهم .





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وشهد مطار الاقصر الدولى تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية والتزاما بمسافات التباعد الاجتماعى فى جميع صالات المطار وتم وضع لوحات إرشادية وعلامات للوقوف والحركة للركاب والعاملين بالمطار ، وتم تعقيم وتطهير جميع صالات المطار ، وذلك لحماية الركاب المسافرين والعمال من انتشار فيروس كورونا المستجد.