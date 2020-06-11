وصول 160 راكبا مصريا عالقين بالمملكة العربية السعودية إلى مطار الأقصر الدولي

وصلت إلى مطار الاقصر الدولى منذ قليل، اليوم الخميس، الرحلة رقم 3052 التابعة لشركة مصر للطيران والقادمة من مطار جدة الدولى بالمملكة العربية السعودية وعلى متنها 160 مصريا من العالقين هناك عقب قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى الصادر فى 19 مارس الماضي بتعليق حركة الطيران المدنى بالمطارات المصرية وذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا " كوفيد -19 " .
وكان قد وصلت الرحلة فى تمام الساعة الرابعة والثلث عصرا وذلك قبل موعدها الرسمي بثلاثة أرباع ساعة وعند وصول الرحلة تم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية حيال الركاب فى تطبيق التباعد الاجتماعى .
وأكد مصدر بمطار الاقصر الدولى أن جميع الركاب خضعوا للكشف الطبي من قبل اطباء وزارة الصحة بالحجر الصحي بالمطار، وذلك للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " وتم إلزامهم بتوقيع اقرار بالعزل المنزلى الذاتى لمدة 14 يوما وتم اعطاء كل راكب كارت متابعة من قبل اطباء الحجر لمتابعتهم خلال فترة العزل للاطمئنان عليهم .
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وشهد مطار الاقصر الدولى تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية والتزاما بمسافات التباعد الاجتماعى فى جميع صالات المطار وتم وضع لوحات إرشادية وعلامات للوقوف والحركة للركاب والعاملين بالمطار ، وتم تعقيم وتطهير جميع صالات المطار ، وذلك لحماية الركاب المسافرين والعمال من انتشار فيروس كورونا المستجد.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الطيران وتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية باتباع قواعد التباعد الجسدي والحماية العامة للوقاية من فيروس كورونا.