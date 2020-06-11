AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وصول 160 راكبا مصريا عالقين بالمملكة العربية السعودية إلى مطار الأقصر الدولي

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:07 م
وصول 160 راكب مصري
وصول 160 راكب مصري عالق بالمملكة العربية السعودية الى مطار ا
Advertisements
شمس يونس
وصلت إلى مطار الاقصر الدولى  منذ قليل، اليوم الخميس، الرحلة رقم 3052 التابعة لشركة مصر للطيران والقادمة من مطار جدة الدولى بالمملكة العربية السعودية وعلى متنها 160  مصريا من العالقين هناك عقب قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى الصادر فى 19 مارس الماضي بتعليق حركة الطيران المدنى بالمطارات المصرية وذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا  " كوفيد -19 " .


وكان قد وصلت الرحلة فى تمام الساعة الرابعة والثلث عصرا وذلك قبل موعدها الرسمي بثلاثة أرباع ساعة وعند وصول الرحلة تم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية حيال الركاب فى تطبيق التباعد الاجتماعى .


وأكد مصدر بمطار الاقصر الدولى أن جميع الركاب خضعوا للكشف الطبي من قبل اطباء وزارة الصحة بالحجر الصحي بالمطار، وذلك للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " وتم إلزامهم بتوقيع اقرار بالعزل المنزلى الذاتى لمدة  14 يوما وتم اعطاء كل راكب كارت متابعة من قبل اطباء الحجر لمتابعتهم  خلال فترة العزل للاطمئنان عليهم .

اقرأ أيضا :

وصول 136 راكبا من العالقين المصريين إلى مطار الأقصر ..شاهد  


وشهد مطار الاقصر الدولى تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية والتزاما بمسافات التباعد الاجتماعى فى جميع صالات المطار وتم وضع لوحات إرشادية وعلامات للوقوف والحركة  للركاب والعاملين بالمطار ، وتم تعقيم وتطهير جميع صالات المطار ، وذلك لحماية الركاب المسافرين والعمال من انتشار  فيروس كورونا  المستجد.


يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الطيران وتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية باتباع قواعد التباعد الجسدي والحماية العامة للوقاية من فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفيرنا بالكويت يزف بشرى للعالقين

وصول 330 مصريا من العالقين في الكويت إلى مطار القاهرة

وصول 355 مصريا من العالقين في الكويت إلى القاهرة

صالات الركاب مجهزة والطائرات معقمة.. المطارات المصرية تنتظر الضوء الأخضر لتشغيل الرحلات

وصول 165 مصريا من العالقين في السعودية إلى مرسى علم

تسيير رحلات استثنائية إلى عدة دول أوروبية.. ومطار القاهرة يطبق قرار إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

ترشيحاتنا

الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

الحكومة: استمرار تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر

بلطجة عسكرية.. تركيا تستغل علم دولة أفريقية لتهريب أسلحة إلى ليبيا

تفاصيل الحالة الصحية لمدرب حراس الزمالك بعد إصابته بكورونا

تركيا تطالب أمريكا بالتدخل ووقف إطلاق النار في ليبيا

إجمالي 16 ألف عالق.. مطار القاهرة يسير 51 رحلة استثنائيه ويستقبل 35 آخرين

AdvertisementS

مد ساعة للمحال التجارية .. تفاصيل إجراءات الحظر الجديدة.. فيديو

الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

وفاة أمين صندوق نقابة العلميين متأثرا بفيروس كورونا.. تفاصيل

مصدر سعودي يكشف لـ صدى البلد موعد فتح المسجد الحرام أمام المصلين

وزير الإعلام: استمرار حظر التجول من الساعة 8 مساء حتى 4 صباحا

حظر تشغيل التكييفات والشيشة والمصاعد بنسبة 50 %.. المنشآت السياحية تكشف الضوابط والاشتراطات الصحية لإعادة التشغيل

رسوم ترخيص الشيشة 10 آلاف جنيه.. تفاصيل جديدة فى قانون المحال العامة

تأجيل طرح أغنية أحمد سعد مع حسن شاكوش بسبب نقابة المهن الموسيقية.. والاول يعلق| فيديو

3 سيارات خردة.. لقطات من حادث الطريق الدائري بالمعادي بعد انقلاب سيارة نقل

هل قرار الحكومة بعودة الطيران يشمل الطيران الخارجي.. مصدر حكومي يرد

توفي بكورونا.. على عبدالعال ينعى محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

تخفيف الحظر وفتح المساجد.. 9 قرارات جديدة من الحكومة لـ التعايش مع كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة بلا رحمة.. بريطانية تستغل مرض والدتها للاستيلاء على ثروتها وتبديدها في الحفلات

بيع سيارة رشدي أباظة بـ 160 ألف جنيه فقط.. جذابة مثله| صور

تجنبها نهارًا.. 5 أطعمة تصيبك بالخمول والكسل