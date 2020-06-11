وداعا للسجائر.. المنتدى العالمي للنيكوتين: بدائل التدخين تحسن الصحة العامة

انطلقت اليوم "الخميس" النسخة السابعة من المنتدى العالمى السنوي للنيكوتين (GNF) الذى يعقد لاول مرة عبر تقنية البث المباشر الالكتروني، وتستمر فعالياته على مدار يومين بمشاركة أكثر من 30 عالما من الأكاديميين والعلماء وخبراء الصحة العامة بالإضافة لصانعي السياسات وممثلين من مصنعي وموزعي منتجات النيكوتين الأكثر أمانًا، وذلك لتسليط الضوء على مستقبل صناعة التبغ حول العالم ومنتجات النيكوتين الاقل ضررا والتى تعتمد على تكنولوجيا تسخين للحد من الاضرار المرتبطة بالتدخين التقليدي القائم على حرق التبغ "السجائر التقليدية".
وصرح الدكتور جيري ستيمسون، مدير المؤتمر والأستاذ الفخري بجامعة إمبريال كوليدج لندن والأستاذ الفخري السابق في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي : ان تخفيض اضرار التبغ لا يتعارض مع مكافحة التبغ، ولكنه جزء منه، لذلك يجب تشجيع ثقافة التحول الى البدائل الاقل ضررا باعتبارها تساهم في تحسين ودعم الصحة العامة وخلق بيئة جيدة.
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أكد ستيمسون ، على ضرورة إيجاد سبل للتعاون بين المنظمات والمؤسسات الدولية لتبنى تلك الرؤية التي ستساهم بلا شك في تقليل عدد الوفيات حول العالم بسبب التدخين الذين وصلوا هذا العام الى 7 ملايين شخص.
وقال الدكتور ديفيد سوينور المتخصص في الدعاوى القضائية ضد شركات التبغ،إن المدخنين حول العالم خاصة في دول مثل النرويج وأيسلندا واليابان وهى الدول التي تسمح وتقنن المنتجات ذات احتمالية خفض المخاطر،يتحولون الى بدائل السجائر التقليدية، نتيجة توفر البدائل مضيفا أن السجائر واضرارها يمكن ان تصبح من الماضى عندما يجد المدخن الاختيار المناسب الامر الذى سيساهم في احداث نقلة نوعية وغير مسبوقة في تاريخ الصحة العامة.
وتناولت جلسات المنتدى الذى شارك فيه نحو 30 عالما وخبيرا على مستوى العالم، اهم الموضوعات التي تشغل العالم حاليا خاصة تلك التي تشير الى ان وباء كورونا المستجد سيتسبب في وفاة اكثر من ٧ ملايين شخص حول العالم ، معظمهم من المدخنين الذين يعتمدون على منتجات حرق التبغ، وطالب الخبراء بضرورة وضع استراتيجية واضحة لتخفيض الأضرار الناجمة عن التدخين القائم على الحرق وتشجيع المنتجات البديلة الأقل ضررا.
ودعا المجتمعون الى تبنى الدول الإجراءات القانونية والاطر اللازمة التي تسمح بتنظيم تداول منتجات التبغ المسخن التي تعتمد مبدأ تخفيض ضرر التبغ، مثل vapes (سجائر الكترونية) والسنوس السويدي وحقائب النيكوتين.
وأكدت الدراسات والأبحاث التي تقدم بها الخبراء ، ان تدخين التبغ هو أكبر سبب للأمراض غير المعدية،كما انه يؤدى الى وفاة نصف المدخنين ، حيث تقدر دراسة "العبء المرضي العالمية" أن التدخين ادى بشكل مباشر في وفاة 7.1 مليون شخص في عام 2017،الي جانب 1.2 مليون حالة وفاة إضافية بسبب التدخين السلبي.
يشار الى ان تمويل GFN يتم عادة من خلال رسوم التسجيل فقط.عادة، إلا انه يتم هذا العام مجانًا مع تحمل المنظمين التكلفة.
وصرح الدكتور جيري ستيمسون، مدير المؤتمر والأستاذ الفخري بجامعة إمبريال كوليدج لندن والأستاذ الفخري السابق في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي : ان تخفيض اضرار التبغ لا يتعارض مع مكافحة التبغ، ولكنه جزء منه، لذلك يجب تشجيع ثقافة التحول الى البدائل الاقل ضررا باعتبارها تساهم في تحسين ودعم الصحة العامة وخلق بيئة جيدة.
تنتج 200 مليون سيجارة يوميا.. رئيس الشعبة: خط إنتاج جديد بالشركة الشرقية للدخان لسد عجز الإنتاج ..فيديو
أكد ستيمسون ، على ضرورة إيجاد سبل للتعاون بين المنظمات والمؤسسات الدولية لتبنى تلك الرؤية التي ستساهم بلا شك في تقليل عدد الوفيات حول العالم بسبب التدخين الذين وصلوا هذا العام الى 7 ملايين شخص.
وقال الدكتور ديفيد سوينور المتخصص في الدعاوى القضائية ضد شركات التبغ،إن المدخنين حول العالم خاصة في دول مثل النرويج وأيسلندا واليابان وهى الدول التي تسمح وتقنن المنتجات ذات احتمالية خفض المخاطر،يتحولون الى بدائل السجائر التقليدية، نتيجة توفر البدائل مضيفا أن السجائر واضرارها يمكن ان تصبح من الماضى عندما يجد المدخن الاختيار المناسب الامر الذى سيساهم في احداث نقلة نوعية وغير مسبوقة في تاريخ الصحة العامة.
وتناولت جلسات المنتدى الذى شارك فيه نحو 30 عالما وخبيرا على مستوى العالم، اهم الموضوعات التي تشغل العالم حاليا خاصة تلك التي تشير الى ان وباء كورونا المستجد سيتسبب في وفاة اكثر من ٧ ملايين شخص حول العالم ، معظمهم من المدخنين الذين يعتمدون على منتجات حرق التبغ، وطالب الخبراء بضرورة وضع استراتيجية واضحة لتخفيض الأضرار الناجمة عن التدخين القائم على الحرق وتشجيع المنتجات البديلة الأقل ضررا.
ودعا المجتمعون الى تبنى الدول الإجراءات القانونية والاطر اللازمة التي تسمح بتنظيم تداول منتجات التبغ المسخن التي تعتمد مبدأ تخفيض ضرر التبغ، مثل vapes (سجائر الكترونية) والسنوس السويدي وحقائب النيكوتين.
وأكدت الدراسات والأبحاث التي تقدم بها الخبراء ، ان تدخين التبغ هو أكبر سبب للأمراض غير المعدية،كما انه يؤدى الى وفاة نصف المدخنين ، حيث تقدر دراسة "العبء المرضي العالمية" أن التدخين ادى بشكل مباشر في وفاة 7.1 مليون شخص في عام 2017،الي جانب 1.2 مليون حالة وفاة إضافية بسبب التدخين السلبي.
يشار الى ان تمويل GFN يتم عادة من خلال رسوم التسجيل فقط.عادة، إلا انه يتم هذا العام مجانًا مع تحمل المنظمين التكلفة.