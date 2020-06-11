التمريض: شهيدة جديدة بـ فيروس كورونا بجراحات اليوم الواحد بمدينة نصر

نعت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، شهيدة جديدة من جنود الجيش الأبيض، فاطمة سيد احمد، والتى كانت تعمل بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة نصر، وتوفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا أثناء عملها.





وأوضحت النقابة العامة للتمريض، ان شهداء التمريض بالجيش الأبيض، من جائحة فيروس كورونا المستجد، هم:





سهام محمد عبده، ضمن فرق التمريض بمحافظة الدقهلية، التى كانت تعمل بمركز الكلى والمسالك.

محمد المحسناوى شهيد تمريض مستشفى النجيلة، ومن محافظة الغربية.

الشهيدة عطيات محمد عربود.

ابتسام عبد الفتاح إبراهيم، أثناء عملها بالمستشفى.





الشهيدة سهير حلمى، والتى تعمل بمستشفى الجراحة بالدمرداش.





صفاء محمد على، والتى كانت تعمل بدار المعثور عليهم بمنطقة غرب الطبية بمحافظة الأسكندرية.





أحمد بدر، والذى كان يعمل بمستشفيات جامعة الزقازيق.





فاطمه سيد احمد، والتى كانت تعمل بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة نصر.





كانت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أكدت أن النقابة قررت دعم أعضائها لمن أُصيب من أفراد هيئة التمريض أثناء مواجهة فيروس كورونا بمبلغ ألفى جنيه (2000) لكل ممرض، وممرضة أُصيبوا أثناء عملهم، وصرف (20000) عشرين ألف جنيه لحالات الوفاة، مؤكده أنهم يستحقون الكثير كجنود الصحة، والجيش الأبيض لمواجهة الفيروس، موضحة أن عدد حالات الإصابة بلغ نحو 50 إصابة بأنحاء الجمهورية، ويتم متابعة حالتهم، ومنهم من تماثل الشفاء، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة



