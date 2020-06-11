كورونا مش عار.. دير القديسين بالأقصر يعلن إصابة راهب بالفيروس

أعلن الراهب صرابامون الشايب أمين دير القديسين بمركز الطود بمحافظة الأقصر، عن إصابة راعي دير القديسين القس "بيشاي نعمان" بفيروس كورونا " كوفيد -19 " ، وذلك خلال أدائه الصلاة علي المنتقلين وهو طقس روحي خاص بالدير لا يمكن منعه .





وأوضح أمين دير القديسين أن " نعمان " عقب ظهور نتائج تحاليله الإيجابية تم عرضه على الأطباء وتم عزله داخل منزله وتلقى العلاج الآن به لحين الشفاء من الفيروس.





وقال القمص صرابامون على صفحة التواصل الاجتماعى الخاصة به " الفيسبوك " تحت هاشتاج " #الاصابة بالكورونا مش_عار" أن القس بيشاي الحجر المنزلي، تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا يوساب وإشراف الأطباء الأفاضل من طرفه، وهذا المرض ليس عارا أو أمرا مشينا ويجب أن يُقابل بشجاعة ومنهج علاجي سريع".





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وأضاف " صرابامون: " نعرف ومتأكدين أن الكثيرين أُصيبوا بالمرض ويُخفون ذلك وينقلون المرض للآخرين وبذلك يفقدون حياتهم ، وأبونا الموقر بصحة جيدة والمرض تحت السيطرة والأمور فى تحسن مستمر ، وبأمانه شديد جميع تحاليل الآباء الكهنة وعائلاتهم والعاملين بالدير سلبية ، ولو كان الأمر غير ذلك فلدينا الشجاعة الكاملة لنقول لكم بكل صراحة .





وختم حديثه قائلا: "عندما تُصاب ليكن لديك الشجاعة وأعلن عن مرضك حتى لا تنقل العدوي لآخرين ، ليكن لنا في تصرف أبونا المُتحضر قدوة نقتدي بها".