AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

كورونا مش عار.. دير القديسين بالأقصر يعلن إصابة راهب بالفيروس

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:30 م
كورونا-ارشيفية
كورونا-ارشيفية
Advertisements
شمس يونس

أعلن  الراهب صرابامون الشايب أمين دير القديسين  بمركز الطود بمحافظة الأقصر، عن إصابة راعي دير القديسين  القس "بيشاي نعمان"  بفيروس كورونا " كوفيد -19 " ، وذلك خلال أدائه الصلاة  علي المنتقلين وهو طقس روحي  خاص بالدير لا يمكن منعه .


وأوضح أمين دير القديسين أن " نعمان " عقب ظهور نتائج تحاليله الإيجابية تم عرضه على الأطباء وتم عزله داخل منزله وتلقى العلاج الآن به  لحين الشفاء من الفيروس.


وقال  القمص صرابامون  على صفحة التواصل الاجتماعى الخاصة به " الفيسبوك " تحت هاشتاج " #الاصابة بالكورونا مش_عار" أن القس بيشاي الحجر المنزلي، تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا يوساب وإشراف الأطباء الأفاضل من طرفه، وهذا المرض ليس عارا أو أمرا مشينا ويجب أن يُقابل بشجاعة ومنهج علاجي سريع".


اقرأ أيضا:

وأضاف " صرابامون: " نعرف ومتأكدين أن الكثيرين أُصيبوا بالمرض ويُخفون ذلك وينقلون المرض للآخرين وبذلك يفقدون حياتهم  ، وأبونا الموقر بصحة جيدة والمرض تحت السيطرة والأمور فى تحسن مستمر ، وبأمانه شديد جميع تحاليل الآباء الكهنة وعائلاتهم والعاملين بالدير سلبية ، ولو كان الأمر غير ذلك فلدينا الشجاعة الكاملة لنقول لكم بكل صراحة .


وختم حديثه قائلا: "عندما تُصاب ليكن لديك الشجاعة وأعلن عن مرضك حتى لا تنقل العدوي لآخرين  ، ليكن لنا في تصرف أبونا المُتحضر قدوة نقتدي بها".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا .. وفاة أول رهبان الكنيسة الأرثوذكسية

ترشيحاتنا

شقاوة عيال.. خسائر بقيمة 50 ألف دولار في مدرسة بأمريكا بسبب 3 أطفال والشرطة تتدخل

شاهد.. هنا الزاهد في أحدث ظهور بملابس البحر

الاثنين.. أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم بتهمة التحريض على الفجور

تأجيل طرح أغنية أحمد سعد مع حسن شاكوش بسبب نقابة المهن الموسيقية.. والاول يعلق| فيديو

حظر تشغيل التكييفات والشيشة والمصاعد بنسبة 50 %.. المنشآت السياحية تكشف الضوابط والاشتراطات الصحية لإعادة التشغيل

محمد صلاح يدفع حساب وقود جميع السيارات في إحدى محطات البنزين.. شاهد

AdvertisementS

مد ساعة للمحال التجارية .. تفاصيل إجراءات الحظر الجديدة.. فيديو

مجلس الوزراء.. الحكومة تحدد الفئات المستثناة من إجراءات حظر التجول الجديدة

باستثناء الاشتراكات والصيانة ..الحكومة تعلن غلق النوادي ومراكز الشباب إلى نهاية يونيو

مجلس الوزراء.. الحكومة : استمرار ارتداء الكمامات بالأسواق والمواصلات العامة لحين إشعار آخر

مصدر سعودي يكشف لـ صدى البلد موعد فتح المسجد الحرام أمام المصلين

حظر تشغيل التكييفات والشيشة والمصاعد بنسبة 50 %.. المنشآت السياحية تكشف الضوابط والاشتراطات الصحية لإعادة التشغيل

وفاة أمين صندوق نقابة العلميين متأثرا بفيروس كورونا.. تفاصيل

3 سيارات خردة.. لقطات من حادث الطريق الدائري بالمعادي بعد انقلاب سيارة نقل

تأجيل طرح أغنية أحمد سعد مع حسن شاكوش بسبب نقابة المهن الموسيقية.. والاول يعلق| فيديو

بديل الفياجرا.. فوائد الكركم مذهلة لـ الرجال

الحكومة: استمرار تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر

هل قرار الحكومة بعودة الطيران يشمل الطيران الخارجي.. مصدر حكومي يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالجسم عند تناول الفول السوداني ؟

تناولها فورًا.. أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف

بالأعشاب والعسل.. خلطة تقوية المناعة لمقاومة كورونا