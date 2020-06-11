أشرف بن شرقي يشارك جمهوره بصورة جديدة

نشر المغربي اشرف بن شرقي نجم القلعة البيضاء صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر اشرف بن شرقي " داخل سيارته بإطلالة كاجول أنيقة ونظارة شمس، نالت إعجاب متابعيه.





ولفت اشرف بن شرقي الانتباه بمستواه الرائع خلال فترته مع نادي الزمالك وتوج بكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الأفريقي علي حساب الترجي التونسي بطل نسختي دوري أبطال أفريقيا آخر عامين وأطاحوا بهم من دور الـ8 .





وتلقي أشرف بن شرقي عروض من الدوري التركي واليوناني وينتظر جلسة مع مجلس إدارة النادي الزمالك لمناقشة تلك العروض.







كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى آخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.





ويتصدّر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.