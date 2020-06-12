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ديني

علي جمعة: المروءة تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:00 ص
علي جمعة
علي جمعة
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محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،  إن الاتصاف بالمروءة من أسباب عصمة المسلم في عرضه فقال -صلى الله عليه وسلم-: «من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته» (مسند الشهاب) وكذلك اهتم أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والسلف من بعضهم بيان المروءة والحث عليها فقد سئل عبد الله بن عمر عن المروءة فقال: «العفاف وإصلاح المال».

وأضاف جمعة عبر الفيسبوك: سأل معاوية الحسن بن علي عن المروءة والكرم والنجدة فقال: «أما المروءة فحظ الرجل نفسه وإحرازه دينه وحسن قيامه بصنعته وترك المنازعة وإفشاء السلام وأما الكرم فالتبرع بالمعروف وإعطاؤك قبل السؤال وإطعام في المحل وأما النجدة فالذب عن الجار والصبر في المواطن والإقدام علي الكريهة».

وتابع: تختلف المروءة باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن فقد يستقبح فعل شيء ما من شخص دون آخر وفي قطر دون آخر وفي حال دون آخر.

وقال إن أجل مظاهر المروءة النجدة وإغاثة الملهوف وقد اتفق المسلمون على أن المسلم يغيث من استغاثة وإذا استغاث غير المسلم فإنه يغاث لأنه آدمي ولأنه يجب الدفع عن الغير إذا كان آدميا ولحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن الله يحب إغاثة الملهوف» ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي».

وقد أذهلت أخلاق المسلمين كل العالم حيث إنهم التزموا المروءة والنجدة حتى وإن كان غير المسلم محاربا لهم فقد اتفقوا على أن غير المسلم إن كان حربيا واستغاث فإنه يجاب إلى طلبه لعله يسمع كلام الله أو يرجع عما في نفسه من شر ويأسره المعروف لقوله تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) [التوبة:6] أي فأجره وأمنه على نفسه وأمواله فإن اهتدى وآمن عن علم واقتناع فذاك وإلا فالواجب أن تبلغه المكان الذي يأمن به على نفسه ويكون حرا في عقيدته.

واختتم الدكتور علي جمعة : هذا ما دعا إليه الإسلام من صفات حميدة تحفظ نفس الإنسان وعقله وكرامته نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يكملنا بمكارم الأخلاق ويعلي لنا في مروءتنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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