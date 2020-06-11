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أستاذ علوم زراعية بالسويد: الأمن الغذائي قضية أمن قومي بعد أزمة كورونا.. فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:21 م
الغذاء
الغذاء
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محمود محسن
قال الدكتور عاصم أبو حطب الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد بالجامعة السويدية للعلوم الزراعية أنه من طبيعة القطاعات الزراعية بشكل عام أنها معرضة للصدمات من وقت لآخر وتختلف حدتها وشدتها مؤكدا أنها تعرضت لعدد من الأزمات على مر العصور. 

وأضاف أبو حطب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أنه فى عام 2008 و2009 حدثت موجة أولى لأزمة الغذاء العالمي تلاها بعد ذلك أزمة حدثت فى عام 2010 أثرت على الغذاء حول العالم.

وتابع  الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد بالجامعة السويدية للعلوم الزراعية أن الدول تختلف من ردود أفعالها فى القطاع الزراعي مؤكدا أن كل دولة لها طبيعة خاصة فى الغذاء والطبية الزراعية.

وأشار عاصم أبو حطب إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية تضاعف من مدة الأمن الغذائي في مصر، مؤكدا أن الأمن الغذائية قضية أمن قومي بعد أزمة كورونا.

وقال الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد بالجامعة السويدية للعلوم الزراعية إن كل دولة خلال تلك الفترة تسعى إلى تأمين احتياجاتها من المواد الغذائية لشعبها وعلى رأس تلك الدول روسيا.  
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