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أخبار العالم

إسرائيل تستقبل رضيعا سوريا لإجراء عملية في القلب وإنقاذ حياته

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:18 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قال حساب إسرائيل بالعربية، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه تم نقل رضيع سوري عمره 10 أيام إلى إسرائيل اليوم عبر قبرص من أجل إجراء جراحة عاجلة في مستشفى شيبا لإنقاذ حياته من مرض عضال في القلب.
 

وأضاف أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تواصلت مع وزير الداخلية الذي سمح بدخول الرضيع وأبيه إلى إسرائيل. وتابعت: " نصلي جميعا من أجل شفائه".


وكانت وزارة الخارجية الإٍسرائيلية زعمت في وقت ماضي أن تل أبيب قدمت أكثر من نصف مليون لتر من السولار، و360 طنّا من المواد الغذائية، و67 طنا من الملابس والأحذية، أدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى مولدات كهربائية لحوالي 200 ألف مواطن سوري يعيشون في 80 قرية في هضبة الجولان.


وأشارت إلى أن إسرائيل عالجت حوالي 3,000 جريح سوري في إسرائيل بينهم 70% من الشباب بين سن 20- 30 عاما.
إسرائيل تستقبل رضيعا سوريا لإجراء عملية في القلب وإنقاذ حياته
إسرائيل تستقبل رضيعا سوريا لإجراء عملية في القلب وإنقاذ حياته
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