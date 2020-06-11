عبد اللطيف المناوي محكما في جوائز إيمي العالمية للمرة الخامسة

اختارت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، الكاتب والإعلامي عبداللطيف المناوي، محكمًا لجوائز "إيمى" التي تقدمها الأكاديمية في مجال التليفزيون.

ويأتى اختيار"المناوى"، الذي يشغل منصب العضو المنتدب ورئيس تحرير مؤسسة "المصرى اليوم"، هذا العام ليتولى المشاركة في مسؤولية تحكيم اختيار العمل الفائز بجائزة إيمى للتغطية الإخبارية التليفزيونية، وهى الجائزة التي تتنافس على الفوز بها قنوات تليفزيونية عالمية عديدة، وعدد كبير من الصحفيين حول العالم.





وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يشارك فيها «المناوى» كمحكم، حيث سبق أن اختارته الأكاديمية محكمًا في مسابقة إيمى في مجالات الأفلام الوثائقية والتغطية الاخبارية. وذكرت الأكاديمية أن جوائز الدورة الثامنة والأربعين سوف تعلن في احتفال الأكاديمية السنوى الذي يعقد هذا العام، الإثنين ٢٣ نوفمبر، بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة.





وانطلقت جائزة "إيمي" منذ 1949، كجائزة مقابلة لجائزة الأوسكار، حيث تركز جائزة الأوسكار على الإنتاج السينمائى، فيما تتخصص جائزة "إيمى" في مجال الإنتاج التليفزيونى. وتنظم الجائزة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، وهى منظمة تضم عددا كبيرا من وسائل الإعلام الدولية، بالإضافة إلى عدد مختار من الشخصيات الرائدة من 50 بلدًا، فضلًا عن 500 من شركات التليفزيون حول العالم. وقدمت الأكاديمية

جائزة "إيمى" للمرة الأولى، في 25 يناير 1949، لتحصل عليها مقدمة البرامج الشهيرة وقتها، شيرلى دينسديل.