انتصار الصباح: مصر والكويت أخوة وهناك من يسعى للوقيعة بين الشعبين.. فيديو

قالت الشيخة انتصار الصباح رئيسة حملة انت تستحق أن هناك من يحاول أن يقوم بخلق وقيعة وفتنة بين الشعبين المصري والكويتي، مؤكدة أن هؤلاء لا يمثلون أي من الشعبين.





وأضافت الصباح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن الشعبين المصري والكويتي أحباء وأخوة ولن تستطيع أى جهة أو مجموعة أن تفرقنا.





وتابعت رئيسة حملة انت تستحق أن ما يحدث هو محاولة فتنة ولن تكتمل بفضل الوعي بين الشعبين.





وأشارت الشيخة انتصار الصباح إلى انها تتمنى عدم تداول أي فيديو قد يسئ للشعبين أو يحاول أن يخلق وقيعة لأنه في النهاية مصر والكويت هم أخوة وأحباب.







