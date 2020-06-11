AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

انتصار الصباح: مصر والكويت أخوة وهناك من يسعى للوقيعة بين الشعبين.. فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:43 م
الشيخة انتصار الصباح
الشيخة انتصار الصباح
Advertisements
محمود محسن
قالت الشيخة انتصار الصباح رئيسة حملة انت تستحق أن هناك من يحاول أن يقوم بخلق وقيعة وفتنة بين الشعبين المصري والكويتي، مؤكدة أن هؤلاء لا يمثلون أي من الشعبين. 

وأضافت الصباح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن الشعبين المصري والكويتي أحباء وأخوة ولن تستطيع أى جهة أو مجموعة أن تفرقنا.

وتابعت  رئيسة حملة انت تستحق أن ما يحدث هو محاولة فتنة ولن تكتمل بفضل الوعي بين الشعبين. 

وأشارت الشيخة انتصار الصباح إلى انها تتمنى عدم تداول أي فيديو قد يسئ للشعبين أو يحاول أن يخلق وقيعة لأنه في النهاية مصر والكويت هم أخوة وأحباب. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر والكويت تؤكدان رفضهما التام للحملات المسيئة لعلاقات البلدين

تفتك بالأخضر واليابس..إعلامية تحذر من شائعات تدمر العلاقات المصرية الكويتية

علاء عابد: دبلوماسية مصر والكويت ردت بحسم على فضائيات الدم والإرهاب

مسرحيون كويتيون: العلاقات المصرية الكويتية أخوية ومصيرية عبر التاريخ

مدحت العدل: المثقفون رأوا ضرورة التدخل لمنع الوقيعة بين مصر والكويت

قايم بدور كبير .. مدحت العدل يشيد بالإعلامي أحمد موسى..فيديو

ترشيحاتنا

سارة سلامة تستمتع بالإجازة الصيفية فى البحر.. شاهد

بديل الفياجرا.. فوائد الكركم مذهلة لـ الرجال

اهم الاخبار: تقليل ساعات الحظر.. مصير إعادة فتح المساجد.. فضائح أردوغان عرض مستمر

رحمة الله عليك.. أحمد السقا ينعي الراحل محمود مسعود

الاثنين.. أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم بتهمة التحريض على الفجور

إنهاء إجراءات الصلاة والدفن.. رئيس جامعة القاهرة ينعي أستاذ الفلسفة الإسلامية بدار العلوم

AdvertisementS

مجلس الوزراء.. الحكومة تحدد الفئات المستثناة من إجراءات حظر التجول الجديدة

باستثناء الاشتراكات والصيانة ..الحكومة تعلن غلق النوادي ومراكز الشباب إلى نهاية يونيو

مجلس الوزراء.. الحكومة : استمرار ارتداء الكمامات بالأسواق والمواصلات العامة لحين إشعار آخر

مصدر سعودي يكشف لـ صدى البلد موعد فتح المسجد الحرام أمام المصلين

حظر تشغيل التكييفات والشيشة والمصاعد بنسبة 50 %.. المنشآت السياحية تكشف الضوابط والاشتراطات الصحية لإعادة التشغيل

وفاة أمين صندوق نقابة العلميين متأثرا بفيروس كورونا.. تفاصيل

الكاف يحدد مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال

3 سيارات خردة.. لقطات من حادث الطريق الدائري بالمعادي بعد انقلاب سيارة نقل

تأجيل طرح أغنية أحمد سعد مع حسن شاكوش بسبب نقابة المهن الموسيقية.. والاول يعلق| فيديو

بديل الفياجرا.. فوائد الكركم مذهلة لـ الرجال

الحكومة: استمرار تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر

تقليل الحظر وموقف المساجد.. تفاصيل قرارات الحكومة الجديدة لمواجهة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالجسم عند تناول الفول السوداني ؟

تناولها فورًا.. أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف

بالأعشاب والعسل.. خلطة تقوية المناعة لمقاومة كورونا