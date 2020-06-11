رئيس مركز الحسنة : الانتهاء من محطة مياه قرية بغداد قريبا



وأكد انه سيبذل قصاري جهده للعمل على حل جميع الشكاوى الخاصة بالمواطنين والخاصة بالاطقم الطبية بالمستشفى.















كما قام بزيارة كما قام بزيارة محطة تحلية مياه الشرب الجديده ببغداد وأكد على سرعة الانتهاء من تسليم المحطة ودخولها الخدمة قريبا لتوفير المياه للمواطنين.







واستمع إلى شكوى المواطنين الخاصه بمياه الشرب والكهرباء وغيرها' وأكد على سرعة دراسة هذه المشاكل والعمل على حلها وتنفيذ مطالب المواطنين فى الصالح العام .







كما تفقد الوحدة المحليه لقرية بغداد وأكد على ضرورة انضباط الموظفين في العمل وذلك لتحقيق أعلى أداء فى العمل لصالح المواطنين.

