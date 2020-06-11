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محافظات

رئيس مركز الحسنة : الانتهاء من محطة مياه قرية بغداد قريبا

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:31 م
رئيس مركز الحسنة
رئيس مركز الحسنة : الانتهاء من محطة مياه قرية بغداد قريبا
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احمد صالح
تفقد اللواء أسامة احمد محمود ' رئيس مركز ومدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء ' قرية بغداد اليوم الخميس، وقام بزيارة مستشفى بغداد المركزى واستمع إلى آراء الأطباء والممرضين بالإضافة إلى شكوى بعض المواطنين.


وأكد انه سيبذل قصاري جهده للعمل على حل جميع الشكاوى الخاصة بالمواطنين والخاصة بالاطقم الطبية بالمستشفى.




كما قام بزيارة محطة تحلية مياه الشرب الجديده ببغداد وأكد على سرعة الانتهاء من تسليم المحطة ودخولها الخدمة قريبا لتوفير المياه للمواطنين.


واستمع إلى شكوى المواطنين الخاصه بمياه الشرب والكهرباء وغيرها' وأكد على سرعة دراسة هذه المشاكل والعمل على حلها وتنفيذ مطالب المواطنين فى الصالح العام .


كما تفقد الوحدة المحليه لقرية بغداد وأكد على ضرورة انضباط الموظفين في العمل وذلك لتحقيق أعلى أداء فى العمل لصالح المواطنين.
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