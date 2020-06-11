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جني الفاكهة والخضروات السبب.. الحكومة عن إنهاء الحظر 4 فجرا.. فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:32 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
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أسامة علي

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل قرارات الحكومة اليوم بشأن الإجراءات المتخذة في ظل أزمة كورونا.


وقال سعد خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن الحكومة تلقت مناشدات بشأن تقديم موعد بدء الحركة لذا قررت، أن تبدأ الحركة من الساعة الرابعة صباحا.


وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تلقت مناشدات بشأن بدأت تقديم بدأ الحركة من فئات الموظفين والعمال خاصة الذين يتنقلون بين المحافظات، إضافة إلى مناشدات المزارعين ليستطيعوا جنى الفاكهة والخضروات فى وقت مبكرة.


وقال الدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة أزمة فيروس كورونا إجتماع صباح اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حيث أستعرضت اللجنة خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقا لتطورات الوضع الصحى فى البلاد.


وأضاف "هيكل" خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أنه سيتم استمرار حظر حركة المواطنين من الساعة الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا، وذلك اعتبارا من الأحد القادم 14 يونيو حتى الثلاثاء 30 يونيو الحالى، وكذلك وقف حركة النقل العام من الثامنة مساء يوميا.
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