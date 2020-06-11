غير كل ما خطر ببال الإنسان.. خالد الجندي: الجنة مفاجأة الله لعباده المتقين.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل ما خطر ببال الإنسان عن الجنة فالجنة خلاف ذلك.





وأضاف الجندي، في لقائه ببرنامج "لعلهم يفقون على فضائية "دي إم سي"، أن البعض يفهم وصف الجنة خطأ، فيندهش من وجود أنهار من خمر في الجنة ، ولا يفهم أنها على خلاف ما هي موجودة في الدنيا ويشربها السكارى.





وأشار إلى أن الجنة هي مفاجأة الله لعباده المتقين، منوها أنهم لو عرفوها على حقيقتها فما أصبحت مفاجأة، لقول الله تعالى "فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ".





وأشار إلى أن جنة آدم وحواء التي ذكروا فيها، كانت على أرجح الأقوال على ربوة مرتفعة في مكان لا يعلمه إلا الله، وبذلك فهي ليست جنة الآخرة.