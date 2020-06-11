الحكومة: فتح الحياة سيأتي تدريجيا.. ومن مصلحتنا عودة جميع الأنشطة

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن الدولة حريصة على حياة المواطنين، وإن قرارات اليوم هدفها المواطن فى المقام الأول، و . تم اتخاذها بعد فترة كبيرة من الدراسة





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وأضاف المتحدث باسم الحكومة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أنه من المقرر بدء عودة نشاط الأندية الرياضية في الأول من يوليو المقبل ولكن بشكل تدريجي، وأن جميع الأنشطة الرياضية داخل كل ناد متوقفة، ولكن يحق للعضو تجديد اشتراكه فقط.





وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أن بدء حركة المواطنين من الرابعة صباحًا لإتاحة وقت أكبر للمزارعين فى ممارسة نشاطهم الزراعي، وأن البلاد فى مرحلة جنى الثمار.





ولفت إلى أن عودة الأنشطة الاقتصادية تخفف العبء عن الأضرار المالية لموازنة الدولة، وأن قرار منحة الـ 500 جنيه جعل الدولة توفر أموالا كثيرة، وأن المالية خسرت قرابة 140 مليار جنيه فى الثلاثة أشهر الماضية.



