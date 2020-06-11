نائب محافظ الغربية: تطوير الجزء الثاني من الكورنيش بتكلفة 18 مليون جنيه

اعلن الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية ، اليوم، الانتهاء من توقيع اتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستكمال تطوير الجزء الثاني من الكورنيش بداية من شارع الأشرف وحتي شارع سعيد ، بتكلفة 18 مليون جنيه.









وجاء ذلك في إطار جهود المحافظة بقياده محافظ الغربية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأوضح نائب محافظ الغربية ، ان الجزء الثالث من أعمال تطوير الكورنيش سيتم العمل به خلال الشهر القادم بداية من شارع سعيد وحتي الطريق السريع.



