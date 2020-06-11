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محافظات

نائب محافظ الغربية: تطوير الجزء الثاني من الكورنيش بتكلفة 18 مليون جنيه

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:05 م
نائب محافظ الغربية
نائب محافظ الغربية
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اعلن الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية، اليوم، الانتهاء  من توقيع اتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستكمال تطوير الجزء الثاني من الكورنيش بداية من شارع الأشرف وحتي شارع سعيد ، بتكلفة 18 مليون جنيه.


وجاء ذلك في إطار جهود المحافظة بقياده محافظ الغربية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح نائب محافظ الغربية، ان الجزء الثالث من أعمال تطوير الكورنيش سيتم العمل به خلال الشهر القادم بداية من شارع سعيد وحتي الطريق السريع.

وأضاف د. عطا، ان الكورنيش بالكامل إبتداءً من طريق المحلة الكبرى حتي الطريق السريع سيتم الانتهاء من تطويره خلال 6 شهور من الآن.
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