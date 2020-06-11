الرئاسة الفرنسية: ماكرون لا يفكر في تقديم استقالته

نفت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، صحة تقارير صحفية تفيد باعتزام الرئيس إيمانويل ماكرون تقديم استقالته.





وقالت الرئاسة لوكالة "فرانس برس" إن ماكرون لم يتحدث خلال اجتماع عبر الفيديو، أو اعتزامه الاستقالة في أي وقت.





وكانت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، نشرت تقريرا اليوم الخميس، قالت فيه إن ماكرون اعلن خلال اجتماع "أظهر بوضوح" خلال اجتماع لممولي حملته في 2017 "الاستعداد إلى المخاطرة" والاستفالة وإجراء انتخابات مبكرة.





ونقلت الصحيفة عن أحد المشاركين المزعومين في الاجتماع أن هدف الاستقالة سيكون الدعوة إلى انتخابات مبكرة "في الأسابيع أو الأشهر المقبلة".





وذكرت الصحيفة الفرنسية أن ماكرون قال إنه سيفوز في حال عدم وجود منافس.