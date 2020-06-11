الضغط العصبي أبرزها.. 10 أسباب لرائحة العرق الكريهة عند الرجال

ضغط عصبى

اللياقة البدنية

من المعروف منذ فترة طويلة أن السمنة يمكن أن تساهم في B.O. هناك عدد قليل من العوامل في اللعب. أولًا ، عندما يكون لديك هذه الوزن الزائد ، تميل درجة حرارة جسمك إلى الارتفاع قليلًا. هذا يجعلك عرضة لمزيد من التعرق. بالإضافة إلى ذلك ، عندما تكون خارج الشكل ، فإن المهام الدنيوية تضع المزيد من الضغط على جسمك (انظر أعلاه). يتحد ذلك مع الحاجة العامة للتعرق بشكل عام ، والنتيجة هي أرض تغذية البكتيريا. التعرق أكثر وزيادة الضغط الكيميائي في العرق هو وصفة لبعض B.O الناضجة على محمل الجد. لذا ، على الرغم من أن التمارين قد تجعلك تتعرق أكثر على المدى القصير ، إلا أنها ستساعدك على تحقيق قفزات كبيرة على المدى الطويل.

هناك الكثير من مشاكل الجلد الشائعة التي يمكن أن تساهم في الرائحة. الأكثر شيوعًا هو قدم الرياضي. عندما تمسك بقدميك ، ستلاحظ غالبًا قفزة مفاجئة في رائحة قدمك. في كثير من الأحيان ، يمكن أن تسبق الحكة. لسوء الحظ ، لا تقتصر مثل هذه العدوى على القدمين. يمكن للعدوى الفطرية أن تأخذك إلى أي مكان - خاصةً أجزاء من الجسم جيدة في الاحتفاظ بالرطوبة. إن منع هذه المشاكل هو في الغالب مسألة إدارة هذه الرطوبة (التي ستتحدث عنها أكثر في دقيقة) ورؤية الطبيب في بداية أي مشكلة. النهج الاستباقي سيمنعك من شم أسوأ ما لديك.





حالات طبية





العدوى ليست الحالات الطبية الوحيدة التي يمكن أن ترتبط بالرائحة الكريهة. من المعروف أن مرض السكري والخلل في الغدة الدرقية والمشاكل التنظيمية الأخرى تغير كيمياء عرقك. عندما يحدث ذلك ، يمكن أن تصبح الأمور كريهة. يمكنهم أيضًا أن يصبحوا غريبين بعض الشيء. على سبيل المثال ، من المعروف أن مرض السكري يؤثر على تنفس الأشخاص ويجعل رائحته أكثر حلاوة. بغض النظر عن الحالة ، إذا لاحظت تغيرًا مفاجئًا في المسك الطبيعي ، فربما يستحق الأمر رحلة إلى الطبيب. يمكنك التفكير في الأمر على هذا النحو. يعاني الأطفال الذين يمرون بالبلوغ من تقلبات واسعة في مستويات هرموناتهم. هذا يجعلهم يبدون متعرقين ومتوترين ، لكن من الطبيعي في هذا العمر. عندما يحدث لشخص بالغ كامل النمو ، يمكن أن يكون علامة على أن شيئًا ما ليس على ما يرام.





إمكانية التزاوج





العلم غالبًا ما يكون أغرب من الخيال. تثبت دراسة أجراها علماء سويسريون هذه النقطة. دون الحصول على تقنية أكثر ، قارنوا روائح الجسم الطبيعية لمجموعة من الرجال والنساء وقارنوا العطور التي كانت أكثر أو أقل مواتاة. لجعل القصة الطويلة قصيرة ، وجدوا أن علامات الحمض النووي يمكن أن تتنبأ بكيفية تفاعل الناس مع رائحة البالغين من الجنس الآخر. وبشكل أكثر تحديدًا ، انجذبت النساء إلى روائح الرجال الذين كانوا بعيدًا عنها وراثيًا. على العكس من ذلك ، كان الرجال الذين يقابلون علامات DNA كافية بما فيه الكفاية رائحة البغيض. وافترضوا أن هذه طريقة طبيعية لتشجيع التزاوج مع شركاء وراثيين أفضل. التنوع الجيني مهم لإنتاج ذرية قوية. لذا ، إذا اعتقدت المرأة أن المسك الطبيعي مثير ، فلديها إمكانات كبيرة في حياة الأم.













ملابس متسخة