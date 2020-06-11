وكيل نقابة الصيادلة: يجب الاستفادة من 50 ألف خريج في أزمة كورونا

قال الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل نقابة الصيادلة، إن هناك أزمة في تكليف الخريجين الجدد من الصيادلة منذ عامين، مشيرًا إلى أن الدولة كان عليها أن تستفيد منهم في مواجهة أزمة كورونا.





وتابع "عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي علاء أبوبكر ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الخميس، أنه لا يعلم سبب تأخير تكليف الصيادلة حتى الآن، في ظل تعيين الخريجين الجدد من كليات الأسنان والعلاج الطبيعي، مشيرًا إلى أن هناك نقصا في الأطقم الطبية بوزارة الصحة، وكان من الأولى تعيين الصيادلة لتغطية هذا العجز.





ولفت إلى أن الدولة إذا كانت ليست في حاجة لصيادلة خلال هذه الفترة، فعليها أن تعلن عن ذلك، معقبًا: "هي الدولة فاتحة كليات صيادلة عشان الطلاب تتخرج وتقعد في الشارع، هذا شيء غير لائق على الإطلاق".





وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 50 ألف صيدلي خريج دون فرصة عمل، معقبًا: "دا صيدلي يا جماعة وخطر نسيبه في الشارع ، دا طبيب دارس أدوية".





https://www.youtube.com/watch?v=VwyxCSZ5-6Y&fbclid=IwAR1B40y68UfJsR8d-pzVoO_4zCyFwA5vewTd6M6hR1Uv1A6f2x_RErVqJxo