AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وكيل نقابة الصيادلة: يجب الاستفادة من 50 ألف خريج في أزمة كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:57 م
عصام عبدالحميد،
عصام عبدالحميد، وكيل نقابة الصيادلة
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل نقابة الصيادلة، إن هناك أزمة في تكليف الخريجين الجدد من الصيادلة منذ عامين، مشيرًا إلى أن الدولة كان عليها أن تستفيد منهم في مواجهة أزمة كورونا. 

وتابع "عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي علاء أبوبكر ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الخميس، أنه لا يعلم سبب تأخير تكليف الصيادلة حتى الآن، في ظل تعيين الخريجين الجدد من كليات الأسنان والعلاج الطبيعي، مشيرًا إلى أن هناك نقصا في الأطقم الطبية بوزارة الصحة، وكان من الأولى تعيين الصيادلة لتغطية هذا العجز. 

ولفت إلى أن الدولة إذا كانت ليست في حاجة لصيادلة خلال هذه الفترة، فعليها أن تعلن عن ذلك، معقبًا: "هي الدولة فاتحة كليات صيادلة عشان الطلاب تتخرج وتقعد في الشارع، هذا شيء غير لائق على الإطلاق".

وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 50 ألف صيدلي خريج دون فرصة عمل، معقبًا: "دا صيدلي يا جماعة وخطر نسيبه في الشارع ، دا طبيب دارس أدوية".

https://www.youtube.com/watch?v=VwyxCSZ5-6Y&fbclid=IwAR1B40y68UfJsR8d-pzVoO_4zCyFwA5vewTd6M6hR1Uv1A6f2x_RErVqJxo
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حساسين يطالب الحكومة بتكليف خريجي الصيدلة للاستعانة بهم في مواجهة كورونا

لمواجهة كورونا.. تحرك برلماني لضم الصيادلة في صفوف الجيش الأبيض

نقابة صيادلة القاهرة تطالب بوجود ممثلين لها بتشكيل المجلس الصحي المصري

بعد وضع مولودها.. وفاة صيدلانية بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

كورونا لا يعرف طريق لاعبي الأهلي والزمالك.. احتفالات ومصايف رغم تفشي الفيروس

أخبار الرياضة.. الكاف يحدد مواعيد مباريات نصف نهائي أفريقيا.. فتح تحقيق من الأعلى للإعلام بسبب الأهلي والزمالك.. وتفاصيل إصابة محمد صلاح

جلياد تخطط لطرح 500 ألف جرعة من ريميديسيفير لعلاج كورونا في أكتوبر

بعد سفره المفاجئ وتخوف البعض.. ماذا قدم رينيه فايلر مع الأهلي

بيع سيارة رشدي أباظة بـ 160 ألف جنيه فقط.. جذابة مثله| صور

تشغيل المساجد وعودة الطيران والسياحة.. 3 محافظات مصرية تقترب من الافتتاح تعرف عليها

AdvertisementS

إصابة عمرو واكد ونجله بـ فيروس كورونا

مجلس الوزراء.. الحكومة تحدد الفئات المستثناة من إجراءات حظر التجول الجديدة

تطورات الحالة الصحية لـ الفنانة رجاء الجداوي

بداية من الشهر المقبل.. احسب قيمة الزيادة الجديدة في مرتبك

تفاصيل القبض على "شيري هانم" وابنتها بسبب المقاطع خادشة على مواقع التواصل

قارب عدد الـ40 ألفا.. الصحة تعلن تفاصيل إصابات ووفيات كورونا وحالات الشفاء

مجلس الوزراء.. الحكومة : استمرار ارتداء الكمامات بالأسواق والمواصلات العامة لحين إشعار آخر

النتيجة خلال ساعات.. رجاء الجداوي تجري المسحة الثانية لفيروس كورونا

باستثناء الاشتراكات والصيانة ..الحكومة تعلن غلق النوادي ومراكز الشباب إلى نهاية يونيو

أمطار ورياح محملة بالأتربة.. الأرصاد: تقلبات جوية في البلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة

شريف منير يعيد نشر صور ابنتيه.. ويحذر: اللي هيتعدى حدوده هاخد ضده إجراء قانوني

الحكومة تسمح بعودة السياحة في ثلاث محافظات مع بداية يوليو.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون دكتور .. هاني الناظر يعلن عن أدوية الأمراض الجلدية الأكثر انتشارا

فواصل من الكرتون.. فكرة مبتكرة للحفاظ على التباعد الاجتماعي في أماكن العمل.. شاهد

لينوفو تعلن عن لاب توب Ideapad Slim 3.. الأرخص في العالم.. صور