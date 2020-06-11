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محافظات

تعافي وخروج 8 مصابين بـ كورونا من مستشفى الصدر بـ بني سويف

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:31 م
تعافي وخروج 8 مصابين
تعافي وخروج 8 مصابين بـ كورونا من مستشفي الصدر بـ بني سويف
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محمد عبدالحليم
أعلن مستشفى الصدر بمحافظة بنى سويف بقيادة الدكتور افرام ماجد عن تعافي وخروج 8 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد، عقب  إخضاعهم للعلاج في المستشفى.
 
من جانبه، وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بمستشفى الصدر، بقيادة الدكتور افرام ماجد مدير المستشفى، وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.

وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.

وأكد محافظ بني سويف فى بيان سابق أن أجهزة المحافظة لا تدخر جهد وتبذل كل ما في وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها تجاه إدارة الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الملف أولوية.
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