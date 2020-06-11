تعافي وخروج 8 مصابين بـ كورونا من مستشفى الصدر بـ بني سويف

أعلن مستشفى الصدر بمحافظة بنى سويف بقيادة الدكتور افرام ماجد عن تعافي وخروج 8 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد، عقب إخضاعهم للعلاج في المستشفى.

من جانبه، وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بمستشفى الصدر، بقيادة الدكتور افرام ماجد مدير المستشفى، وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.





وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.



