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سيارات

السعودية تكشف عن ميعاد رالي داكار 2021

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:06 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أعلنت المملكة العربية السعودية عن ميعاد مسار «رالي داكار» لسباق السيارات لعام 2021 وذلك بإضافات جديدة بعد نجاح تنظيم النسخة الأولى في شهر يناير الماضي.

كما تنظم السعودية النسخة الثانية من سباق السيارات الأشهر في العالم وهو رالي داكار لعام 2021 بالإضافة إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بتقنية " فيديو كول".


ويتضمن المؤتمر الصحفي الكشف عن الإضافات الجديدة في هذا السباق وذلك مع الإعلان عن نقطة الإنطلاق والنهاية وبعض التفاصيل المهمة الأخرى.

ومن المفروض أن المملكة العربية السعودية ان تستضيف رالي داكار لعما 2020 خلال الفترة من 5 وحتى 17 يناير الماضي.

أما عن فئة الدراجات النارية فتمكن  الأمريكي ريك برابك من حسم المركز الأول لصالحه وذلك فيما نجح التشيلي إجناسيوس.


وسنجد أن الروسي أنتزع مارجينوف صدراة سباق رالي داكار في فئة الشاحنات كما ذهب المركز الأول في فئة السايد باي سايد للامريكي كايسي كواري يذكر أن المملكة العربية السعودية أوقفت هذا الرالي بسبب تداعيات أزمة كورونا.
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