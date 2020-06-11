برلماني: جائزة الدولة للمبدع الصغير تشجيع لأبنائنا على الابتكار

أعلن النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تأييده لمشروع القانون الذى أعلنت ووافقت عليه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وينص على إنشاء جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم تتجاوز سنه 18 سنة، في مجالات الثقافة والفنون.









وقال " المسعود " فى بيان له أصدره اليوم، إن هذا التشريع سيكون له تأثيره الايجابي على ابنائنا الصغار خاصة فى مراحل التعليم قبل الجامعى ويشجعهم على الإبداع والابتكار ورعاية صغار المبدعين، وتشجيعًا لهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون خاصة ان مشروع القانون بمنح جائزة مالية للفائز، في مجالات الثقافة، ومثله في مجال الفنون.







