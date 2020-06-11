مرثا محروس تكتب: 6 سنوات من عمر الوطن

يرجع تاريخ مصر إلى نحو عام 3100 ق.م، حين شهدت مصر ميلاد إحدى أقدم الحضارات في تاريخ البشرية وكانت نشأتها على ضفاف نهر النيل، واستمرت لأكثر من ألفي عام. وهي تُعد بذلك من أطول الحضارات البشرية عمرًا وأكثرها امتدادًا عبر التاريخ , تواكبت على مصر العديد من العصور والحقب التاريخية وتولى حكمها العديد من القادة اختلفنا او اتفقنا على طريقة حكمهم واخلاصهم لهذا الوطن لكن يبقى التاريخ هو اليد المنصفة لهم فى تسجيل ما فعلوه تجاه هذا الوطن العريق .









ولعل من أصعب هذه الفترات التى مرت على مصر رغم قلة مدتها هو حكم الاخوان لمصر الذى تركها ارضا خربة كادت ان تسقط لولا وعى شعبها وشبابها الذين سرعان ما أدركوا ان بقاء وطنهم من بقاء حياتهم ,ولانها محفوظة بأمر الهى فى كل الكتب السماوية ارسل الله لمصر من ينقذها من الخراب ويلبسها ثوبا جديدا من النور والامل ، تلك اللحظة التى ادرك المصريون فيها حاجتهم الي " زعيم قائد " وليس موظفا بدرجة رئيس يشكلون هم ظهيره الحقيقى وذراعه الفاعلة وملاذه الآمن. قائد لديه رؤية تستدعى التاريخ وتعي دروسه وتشخص الواقع الحاضر وتستشرق المستقبل متجاوزة معه كل الصعبات يقوم بعملية انقاذ لهذا الوطن واستئصال جراحاته للقضاء على تراث متراكم من الامراض الاجتماعية والسياسية فى اطار اهداف واضحة وخطط وبرامج تستفز طاقة المصريين الابداعية وتبلور احلامهم .









"كمل جميلك" و"مطلب الشعب" و"السيسي رئيسًا " لم تكن مجرد هتفات المصريين لدعوة الفريق عبد الفتاح السيسى للترشح لتولى منصب رئيس الجمهورية بل تحولت الى حملات بدأت بهدف جمع توقيعات للضغط على السيسي، الذي قال انه ليس لديه رغبة في الحكم، للترشح للرئاسة، ولكن لا مفر اذ قال الشعب كلمته. الى ان عقدت الانتخابات الرئاسية من 26-28 مايو 2014، حيث حقق السيسي فوزًا ساحقًا، بحصوله على حوالي 23 مليون صوت لتبدأ مصر رحلتها الجديدة فى استعادة قوتها فى رحلة بناء هى الأصعب فى تاريخها .









رحلة البناء جاءت بما يفوق توقعات الخبراء وذلك لأن ابطالها شعب اختار الحياة وزعيم انسان قائد له رؤية وهدف ، واليوم ونحن اليوم نحتفل بستة اعوام على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر ،وللحديث عن انجازات ستة اعوام فى تاريخ الوطن نحتاج الكثير من الوقت لتوثيق ما فعله أبناء مصر بالإرادة والعزيمة والاصرار على البناء والنهوض والتنمية ، نتحدث عن حوالى 25 ألف مشروع قومي تم إنجازها، 16 ألف مشروع تنموي وخدمي في كافة القطاعات بتكلفة كلية تقدر بـ2.2 تريليون ، اضافة انه من المنتظر تنفيذ 9 آلاف مشروع بتكلفة كلية تبلغ 2 تريليون جنيه.









تصدر قطاع الصحة اهتمامات الرئيس فى تلك الفترة حيث تم توجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع الحيوي تقدر بأكثر من 120 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى 2020 لتحسين منظومة الصحة ،وكان أهم تلك الإنجازات إطلاق مشروع التامين الصحي الشامل وبدأتها محافظة بورسعيد وأيضا مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية والذى بنهايته اعلنت مصر دولة خالية من فيروس سى بعد توقيع الكشف الطبي على أكثر من 52 مليون مواطن مصرى ,وإطلاق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار وتم إجراء نحو 413 ألفا و201 عملية جراحية كما تم إطلاق مبادرة "أنت الأساس" للكشف المبكر على سرطان الثدي مستهدفه 28 مليون مليون سيدة، كما تم إطلاق مبادرة نور حياة للعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية ومازالت الانجازات مستمرة فى هذا الملف الاهم فى حياة المصريين حيث يقودون حربا شرسة امام فيروس كورونا والتى رأينا فيها خطوات استباقية للحكومة المصرية بفضل توجهات ومتابعة سيادة الرئيس السيسى الذى طالما تحدث عن ان صحة المواطن المصرى اهم ما يشغله ويعنيه دائما.









أما عن منظومة الطرق والكبارى فى مصر طوال الستة اعوام الماضية فأحرزت الدولة المصرية نجاحات عدة حيث انتهت من تنفيذ 7000 كم بالمشروع القومي للطرق وصل بمصر لرقم 28 عالميا بعد أن كانت مصر رقم 118 عام 2014 وذلك بالمؤشر العالمي لجودة الطرق.









وفيما يتعلق بالتعليم، تمثلت إنجازات الرئيس في ضخ 38 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تعليمية جديدة و3 آلاف مدرسة جديدة وموقع بنك المعرفة و40 مدرسة يابانية وتشريعات التعليم الجديدة و18 ألف بحث علمى.









أما عن قطاع التجارة والصناعة تم تنفيذ 146 مشروعًا بتكلفة نحو 29 مليار جنيه، وجار تنفيذ 61 مشروعًا بتكلفة وصلت إلى 13.5 مليار جنيه.وقطاع الري والزراعة شهد تنفيذ 1314 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه وجار تنفيذ 338 مشروعًا بتكلفة نحو 75 مليار جنيه.









وحدث ولا حرج عن برامج ومشاريع الحماية الاجتماعية التى اعدتها الدولة المصرية حيث تم تدشين برنامج تكافل وكرامة في أبريل 2015 بلغ عدد المستفيدين نحو 9 ملايين من الفئات الاشد فقرا في مصر، و مشروع "الإسكان الاجتماعي" الذى استطاع توفير مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل .









كل الملفات التى باتت بعيدة عن أعين الكثير لاقت اهتماما واسعا فى عهد الرئيس السيسي و التى ربما تحتاج لكل منها صحفا للحديث عنها ولكن مما لاشك فيه انها عملت على تحقيق نجاحات كبيرة على مستوى السياسة الداخلية و الخارجية و الأفريقية فأعادت مصر علاقتها الدولية والعالمية بقوة حيث تمكنت من الفوز بعضوية مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي.









وبالرغم من تلك اللحظة التى توقف فيها قلمى عن الكتابة لم تتوقف قاطرة التنمية عن السير فمازالت الرحلة طويلة والاحلام كثيرة وطاقات ابداع المصريين لا تنتهى فالكل يجتمع من اجل بقاء وطن .