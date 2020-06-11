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رسلان : صفحات تابعة للإخوان تحاول خلق فتنة بين مصر والسودان وإثيوبيا.. فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:23 م
هاني رسلان
هاني رسلان
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محمود محسن
أكد  الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية، أن هناك صفحات اثيوبية على مواقع التواصل الاجتماعي تنطق اللغة العربية يتحكم بها اخوان وتحت اشراف مكتب قناة الجزيرة فى أديس ابابا.


وأضاف رسلان خلال لقاء له ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي حمدي رزق أن تلك الصفحات تعمل على اضعاف الموقف المصرى واستدراج للناس للتلاسن بين المصريين والاثيوبيين والسودانيين وتحويل الأمر إلى فتنة. 

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وتابع  مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية أنه يجب أن ننتبه ايضا  لأن هناك حملة فى السودان تقام ضد مصر وتديرها كتائب اثيوبية تعمل فى السودان وبتنظيم الاخوان.


وأشار الى أن تنظيم الاخوان الإرهابي يقوم يبث رسائل متكررة ومعلومات مغلوطة للضغط على المواطن السوداني. 


وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية ان تنظيم الإخوان يريد أن يوصل إلى السودانيين بأن  مصر تتعالى على السودان ولا تقوم باحترام السودانيين مؤكدا أن الدولة المصرية تقع عليها مسئولية تصحيح الصورة وهو أمر سهل.

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