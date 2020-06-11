معارض إثيوبي: الحكومة تستغل أزمة كورونا للبقاء في الحكم إلى الأبد

شن الناشط الحقوقي والسياسي الإثيوبي البارز، "جوار" أو جوهر محمد، هجوما شرسا على الحكومة الإثيوبية برئاسة غريمه، آبي أحمد، متهما إياها بمحاولة استغلال وباء فيروس كورونا، للبقاء في الحكم إلى الأبد.









ونقل موقع "أفريكا نيوز" عن جوار قوله إن الحكومة الإثيوبية تستخدم فيروس كورونا كذريعة لتمديد فترة ولايتها إلى أجل غير مسمى.









جاء ذلك ردا على قرار الغرفة البرلمانية العليا لمجلس النواب الإثيوبي، بتمديد ولاية البرلمانات الاتحادية والإقليمية إلى حين انتهاء فيروس كورونا، وانعدام أي تهديد له.









وقال الناشط الإثيوبي إن الخطوة لم تشكل أي مفاجأة بالنسبة له، وأضاف: "نحن لم نفاجأ لأننا كنا نعرف إلى أين كانوا متجهين منذ البداية". فيما وجه انتقادات للخبراء الذين قالوا إن الحكومة قد "خدعتهم" واستخدمتهم في "عرض زائف" للجنة استشارات دستورية.









وشدد على أن الحزب الحاكم الذي يسيطر على البرلمان سيتلقى هزيمة قاسية إذا أجريت الانتخابات المؤجلة حسب الجدول الزمني لشهر أغسطس. "لذا فإن فيروس كورونا هو مجرد تدخل إلهي جاء في الوقت الذي كانوا في أمس الحاجة إليه. "لذا فقد استغلوا هذا التدخل الإلهي للقيام بما أرادوا دائمًا ، والبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة. لأنهم يعرفون، أنه إذا أجريت الانتخابات ، حتى لو حاولوا تزويرها ، فسوف ينتهون.









الجدير بالذكر أن اسم الناشط السياسي الذي ينتمي إلى عرقية الأورومو، جوهر أو جوار محمد، برز خلال تظاهرات عرقية الأورومو، وهي العرقية ذاتها التي ينحدر منها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.









وبدأ جوهر محمد يجسد روح المعارضة الإثيوبية لرئيس الوزراء، ليتحول جوهر من صديق ومؤيد لآبي أحمد، إلى عدو ومعارض شرس له، يتسبب في إحراج الحكومة الإثيوبية أمام الرأي العام الدولي.



