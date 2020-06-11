الإخوان حرفوا تصريحاتي.. حسام زكي: صلاحيات اتفاق الصخيرات انتهت

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن الدور التركي في ليبيا عليه علامات استفهام كبرى، لافتًا إلى أن أنقرة تختبئ وراء اتفاق مع حكومة الوفاق لتحقق مصالحها.

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وأضاف زكي، في لقاء مع فضائية "الحدث"، الخميس، أن هناك قرارات عربية واضحة ترفض التدخل الأجنبي في ليبيا، مؤكدًا أن الجامعة العربية لم تغير موقفها بشأن التدخلات في ليبيا وأن صلاحية اتفاق الصخيرات انتهت .

وأردف: "جماعة الإخوان تقوم بألاعيب إعلامية معروفة.. هناك تصريحات منسوبة لي بشأن حكومة الوفاق اجتزئت وأخرجت عن سياقها".

واستطرد: "لا يجب الاستسلام ومنح أطراف غير عربية دورًا أكبر في ليبيا.. ميليشيات إرهابية في ليبيا تعرقل مساعي الحل السياسي في ليبيا".





ولفت زكي إلى أن أطراف في "اتفاق برلين" تواصل إرسال مرتزقة وأسلحة إلى ليبيا، مؤكدًا أن تركيا تسعى لتحقيق استفادة اقتصادية وسياسية وعسكرية في ليبيا.





وأردف: "الأطراف الليبية لا تمتلك الإرادة السياسية لحل الأزمة".