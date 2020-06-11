بعد الزيادات الأخيرة.. الكهرباء : الدولة مازالت تدعم الأسعار

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك قرابة 10 ملايين مشترك تتراوح فواتيرهم من 100 إلى 106 جنيهات، قائلًا: "في ظل الزيادة الجديدة ستكون فواتيرهم 136 جنيها.









وتابع حمزة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:"، أنه تم تثبيت الأسعار الخاصة بالأنشطة التجارية ما عدا شريحة واحدة.









ونوه إلى أن الدولة المصرية ما زالت تدعم أسعار الكهرباء حتى بعد الزيادات الجديدة، وتراعى محدود الدخل.









وجاءت الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك كالتالي:









الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ستحاسب 38 قرشًا لكل كيلووات، بدلا من 30 قرشًا.









الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات ستحاسب طبقا للأسعار الجديدة بسعر 48 قرشًا لكل كيلو وات بدلا من 40 قرشًا.









الشريحة الثالثة وتستهلك من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلووات ساعة بدلا من 50 قرشًا.









الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ستحاسب بسعر 96 بدلا من بسعر 82 قرشًا.









الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ستحاسب بسعر 118 قرشا للكيلو وات بدلا من سعر 100 قرش.



