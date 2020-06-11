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أحمــد صبـري
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فن

محسن صبري عن شائعة وفاته: سببت ألما نفسيا لي ولأسرتي

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:49 م
محسن صبري
محسن صبري
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سعيد فراج
أبدى الفنان محسن صبري، استياءه الشديد من انتشار شائعة وفاته وفوجئ بالعديد من الاتصالات تنهال عليه ليطمئنوا عليه ويخبروه بتردد هذه الشائعة بقوة، وحرص «صبري»، على نفي الخبر بنفسه مستغربا ممن يرددون هذه الشائعات التي تسبب ألما نفسيا له ولأسرته. 


من ناحية أخرى أكد محسن صبري، مشاركته في مسلسل خالد بن الوليد وسيشارك في العمل بدور مميز سيكشف تفاصيله خلال الفترة القادمة. 

كما أعلن محسن صبري، عن مشاركته في العرض المسرحي "حالة خاصة جدا" حيث سيبدأ البروفات مع بداية الأسبوع المقبل ومن المنتظر أن يقدم العرض على مسرح الهوسابير مع المخرجة مروة رضوان. 

وكان أخر أعمال محسن صبري، الفنية مشاركته بدور والد الإرهابي هشام عشماوي، في مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي. 

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام وآسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
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