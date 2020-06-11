محسن صبري عن شائعة وفاته: سببت ألما نفسيا لي ولأسرتي

أبدى الفنان محسن صبري ، استياءه الشديد من انتشار شائعة وفاته وفوجئ بالعديد من الاتصالات تنهال عليه ليطمئنوا عليه ويخبروه بتردد هذه الشائعة بقوة، وحرص «صبري»، على نفي الخبر بنفسه مستغربا ممن يرددون هذه الشائعات التي تسبب ألما نفسيا له ولأسرته.









من ناحية أخرى أكد محسن صبري ، مشاركته في مسلسل خالد بن الوليد وسيشارك في العمل بدور مميز سيكشف تفاصيله خلال الفترة القادمة.

كما أعلن محسن صبري، عن مشاركته في العرض المسرحي "حالة خاصة جدا" حيث سيبدأ البروفات مع بداية الأسبوع المقبل ومن المنتظر أن يقدم العرض على مسرح الهوسابير مع المخرجة مروة رضوان.





وكان أخر أعمال محسن صبري، الفنية مشاركته بدور والد الإرهابي هشام عشماوي، في مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.



