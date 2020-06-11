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محافظات

بطاقة 32 سريرا.. مستشفى الإسماعيلية العام يبدأ في استقبال مرضى فيروس كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:46 م
مستشفى الاسماعيلية
مستشفى الاسماعيلية العام تبدأ في استقبال مرضى فيروس كورونا
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انجي هيبة
اتجهت صحة الإسماعيلية، لتحويل  جزء من مستشفى الإسماعيلية العام لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، بطاقة 32 سرير عزل داخلي و6 أسرة عناية مركزة، وذلك تحت إدارة الدكتور السيد عبدالجواد مدير المستشفى العام، والدكتور محمد خالد مدير العناية المركزة بالإسماعيلية، وتحت إشراف الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية.

وأوضحت المصادر، أن اليوم الخميس، أول أيام لها كمستشفى عزل، وليس مجرد فرز.

ويعد مستشفى الإسماعيلية العام، ثالث مستشفى خصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا، بعد مستشفى أبوخليفة أول مستشفى في المحافظة وثاني مستشفى على مستوى الجمهورية بعد مستشفى النجيلة، ومستشفى الصدر التي بدأت في استقبال المصابين في الأول من يونيو الجاري.

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كما تستعد جامعة قناة السويس لتحويل مستشفى المسالك لمستشفى عزل بالإسماعيلية، ضمن استعدادات الجامعة حال زيادة أعداد المصابين.

يشار إلى عودة مستشفي أبو خليفة لتستقبل حالات الطوارئ.
بطاقة 32 سريرا.. مستشفى الإسماعيلية العام يبدأ في استقبال مرضى فيروس كورونا
بطاقة 32 سريرا.. مستشفى الإسماعيلية العام يبدأ في استقبال مرضى فيروس كورونا
بطاقة 32 سريرا.. مستشفى الإسماعيلية العام يبدأ في استقبال مرضى فيروس كورونا
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