شاهد.. محتجون يضرمون النار في المصرف المركزي بـ لبنان.. والجيش يتدخل

أضرم محتجون النيران، اليوم الخميس، بمدخل المصرف المركزي في طرابلس شمال لبنان.





وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن محتجين عمدوا إلى إلقاء قنابل المولوتوف على مصرف لبنان وإحراقه، ما أدى إلى مواجهات عنيفة مع قوات الجيش.





وأطلقت قوات الجيش اللبناني، الرصاص الحي والقنابل المسيلة في الهواء لتفريق المحتجين.





وعلى إثره، استعاد الجيش اللبناني السيطرة على الأمر في محيط مصرف لبنان في طرابلس.





وكان محتجون في لبنان قطعوا اليوم، الطرق وأغلقوا المحال التجارية في معظم المناطق، احتجاجا على انهيار العملة المحلية.





وقالت الرئاسة اللبنانية إن البلاد اتفقت الاثنين الماضي على أن تشكل الأرقام الحكومية بشأن الخسائر في النظام المالي ”منطلقا صالحا“ للمحادثات مع صندوق النقد الدولي.





وعقًدت الاختلافات بين الحكومة والمصرف المركزي بشأن تقديرات الخسائر محادثات صندوق النقد الدولي التي بدأت الشهر الماضي.



