في "كتب كتاب" | مصطفى محمد: الجميع كان يرتدي الكمامة "وشلناها علشان الصورة تطلع حلوة"

قال الكابتن مصطفى محمد لاعب نادى الزمالك ، إن الصور المتداولة له على أساس أنها حفل زفاف له، كان "كتب كتاب"، فقط وليس حفل زفاف، مشددًا على أن الجميع كان يرتدى الكمامات ولكن عند التصوير كننا ننزعها، وتابع:" الصورة لازم تطلع حلوة ..كنت حاطط معقمات فى الخارج يضعها الداخلين إلى كتب الكتاب".





وأضاف " محمد"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن حفل كتب الكتاب لم يشهد زحامًا مطلقًا كونه كان قاصرًا على أهله وأهل زوجته، فقط، وتابع:"إلى جانب تلاتة أربعة من نادى الزمالك ..الجميع كان يرتدى الكمامة".





واحتفل مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ، الاربعاء، بزفافه بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وكذلك استغلالا لتوقف النشاط حاليا.