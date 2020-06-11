حمدي رزق: شكرا لمن قدم لي التعازي في وفاة شقيقتي.. فيديو





وأضاف رزق خلال تقديمه برنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه في بداية هذا الإسبوع فقدت توأم روحي شقيقتي نادية، مشيرا إلى أنه كان هناك حالة إحاطة وطبطبة وسعي طيب لكل من أراد ان يقدم التعازي لي.





وتابع مقدم برنامج نظرة: أخص بالشكر زملائي في قناة صدى البلد الذين لم يتركوني من لحظة إعلان الوفاه والذين كانوا حريصين على أن يتركوا لمسة حب شعرت بصداها.









واستطرد رزق: كتبت مقالا بعنوان من لم يمت في الفيس فإنه لم يمت، إشارة أن صفحة الفيس بوك يعد الآن صفحة الوفاه المصرية نظرا لكثرة حالات الوفاه التي يتم إعلانها من خلاله.