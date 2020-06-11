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حمدي رزق: شكرا لمن قدم لي التعازي في وفاة شقيقتي.. فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:35 م
الإعلامي حمدي رزق
الإعلامي حمدي رزق
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محمود محسن
قدم الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج نظرة الشكر الموصول والسعي المشكور لكل من قدم له التعازي في وفاه شقيقته قائلا لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم. 

وأضاف رزق خلال تقديمه برنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه في بداية هذا الإسبوع فقدت توأم روحي شقيقتي نادية، مشيرا إلى أنه كان هناك حالة إحاطة وطبطبة وسعي طيب لكل من أراد ان يقدم التعازي لي. 

وتابع مقدم برنامج نظرة: أخص بالشكر زملائي في قناة صدى البلد الذين لم يتركوني من لحظة إعلان الوفاه والذين كانوا حريصين على أن يتركوا لمسة حب شعرت بصداها.

وأردف حمدي رزق: اخص بالشكر النائب محمد أبو العينين الذي وقف بجانبي وأيضا السيدة إلهام أبو الفتح اللذين لم يتركاني للحظة واحدة.

واستطرد رزق: كتبت مقالا بعنوان من لم يمت في الفيس فإنه لم يمت، إشارة أن صفحة الفيس بوك يعد الآن صفحة الوفاه المصرية نظرا لكثرة حالات الوفاه التي يتم إعلانها من خلاله.
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