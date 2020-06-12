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حوادث

إحباط 4 محاولات تهريب عبر منافذ الجمهورية المختلفة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:00 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 4 قضايا تهريب (مستلزمات إنتاج مكاتب - بضائع أجنبية الصنع – هواتف محمولة – مستحضرات تجميل - سجائر) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من 36 مليون جنيه.


وفى مجال الأمن العام تم ضبط 21 قضايا أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، عدم حمل تحقيق شخصية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، مخالفات مسطح مائى ، عدم إرتداء كمامة ، محاولة صعود باخرة بدون تصريح)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 230 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 123 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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