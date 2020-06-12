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ديني

سورتان واظب النبي على قراءتهما في ركعتي الفجر يوم الجمعة.. تعرف عليهما

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:01 ص
صلاة الفجر
صلاة الفجر
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عبد الرحمن محمد

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد في السُنة النبوية الشريفة، إنه في ركعتي الفجر ليوم الجمعة يُسن قراءة سورتين فيهما.

وأوضحت «الإفتاء» عبر موقع التواصل الاجتماعي، أنه يُسنُّ قراءة سورتي « السجدة والإنسان» في ركعتي الفجر يوم الجمعة، مستشهدة بما ورد في السنّة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك وواظب عليه، واقتفى أثره مِن بعده أصحابُه رضي الله عنهم وسائرُ السلف.


سُنة مهجورة بعد ركعتي سُنة الفجر

قال الدكتور يسري جبر، العالم الأزهري، إن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة نبوية فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم-.

واستشهد «جبر»، بما روي عنْ عائِشَةَ رَضِي اللَّه عنهَا قالَت: «كانَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا صلَّى رَكْعَتي الْفَجْرِ، اضْطَجع عَلَى شِقِّهِ الأَيْمنِ». رَوَاهُ البخاريُّ.

وَاستدل أيضًا بما روي عنْ عائِشَةَ رَضِي اللَّه عنْهَا قَالَتْ: «كانَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي فِيمَا بيْنَ أَنْ يفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعشَاءِ إلَى الْفجْرِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعةً يُسَلِّمُ بيْنَ كُلِّ ركعَتيْنِ، ويُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإذا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِنْ صلاةِ الْفَجْرِ، وتَبيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، وَجاءَهُ المُؤَذِّنُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتيْن خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلى شِقِّه الأَيْمَنِ، هكَذَا حَتَّى يأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ للإِقَامَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وأشار إلى أن سنة الاضطجاع بعد ركعتي صلاة الفجر هي سنة عند الشافعية يفعلها المصلي فى بيته وفى المسجد سواء بسواء، منوهًا بأن بعض العلماء قالوا: إن هذه السنة يفعلها المصلي فى بيته وليس فى المسجد إلا إذا كان معتكفًا.

وأضاف أن هذه السنة تعتبر من السنن التى كان يفعلها سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والتى هجرها الناس فلا يفعلها ولا يعلمها إلا القليل من المسلمين.

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