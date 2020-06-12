تربية عين شمس: برامج الكلية تؤهل الخريجين للتدريس في الوقت الحاضر والمستقبل

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إن الكلية تتيح لك الفرصة أن تشكل حياة طلابك ويكون لك تأثيرا كبيرا على مستقبلهم ولذا فإن كلية التربية بجامعة عين شمس تقدم مجموعة من البرامج والتي من شأنها أن تساعدك على إعداد جيلا من الطلاب لديهم حبا ورغبة في التعلم.





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وأضاف أن تلك البرامج تؤهل خريجي الكلية للتدريس في الوقت الحاضر وفي المستقبل كما ان كلية التربية تتيح لك فرصة التدريب الميداني مع طلاب المدارس ومن ثم الاستفادة من المدرسين الأكثر خبرة.





حيث أنشئت كلية التربية بغرض إعداد وتأهيل المعلمين لمدارس التعليم العام والتعليم الاساسي وذلك لحملة الثانوية العامة النظام التكاملي ولخريجي الجامعات لإعداد الأخصائيين والقادة في النواحي المختلفة للبحث العلمي.





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وأشار إلى أنها تسعى إلى تحقيق الجودة فى إعداد المعلم والكوادر التربوية، وإجراء البحوث التربوية والتخصصية، بما يسهم فى تطوير منظومة التعليم وصنع السياسات التربوية كما تسعى الكلية الي إحداث نقلة نوعية فى برامج إعداد معلم مادة التخصص لتلائم متغيرات سوق العمل المصري والعربي بالإضافة إلى ذلك تعمل كلية التربية على تطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي فى ضوء توجهات المنافسة والارتقاء بمخرجاتها الكيفية والكمية.





تعد كلية التربية جامعة عين شمس إحدى الكليات الرائدة في اعداد وتأهيل معلمي المرحلة الابتدائية والثانوية . وتعد أول كلية تربية في مصر وكانت في البداية أنشئت مدرسة المعلمين العليا عام 1880 معهدا تربويا لتخريج معلمين.



