نائب رئيس جامعة حلوان: رؤية مجمع الإبداع تتمثل في تحقيق المستدامة للبحث العلمي

قامت جامعة حلوان بإنشاء مجمع الإبداع والبحث العلمى، وذلك في ضوء الأهمية القصوى لقطاع البحث العلمي باعتباره جزءا أساسيًا من الخطة الاستراتيجية القومية 2030





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وأكدت الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن رؤية المجمع العلمي تتمثل فى وجود كيان متطور لربط وإدارة وتطوير الكيانات البحثية لتحقيق التنمية المستدامة للبحث العلمي بالجامعة





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وأوضحت أهمية الدور الفعال للبحث العلمى للوصول إلى مراكز متقدمة إقليميًا وعالميًا لرفع مستوى تصنيف الجامعات.



