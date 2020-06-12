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تعليم

نائب رئيس جامعة حلوان: رؤية مجمع الإبداع تتمثل في تحقيق المستدامة للبحث العلمي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:50 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
قامت جامعة حلوان بإنشاء مجمع الإبداع والبحث العلمى، وذلك في ضوء الأهمية القصوى لقطاع البحث العلمي باعتباره جزءا أساسيًا من الخطة الاستراتيجية القومية 2030

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وأكدت الدكتورة منى فؤاد  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن رؤية المجمع العلمي تتمثل فى وجود كيان متطور لربط وإدارة وتطوير الكيانات البحثية لتحقيق التنمية المستدامة للبحث العلمي بالجامعة

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وأوضحت أهمية الدور الفعال للبحث العلمى للوصول إلى مراكز متقدمة إقليميًا وعالميًا لرفع مستوى تصنيف الجامعات.

ويأتى ذلك إنشاء المجمع تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
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