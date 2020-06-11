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الكهرباء: استقبال طلبات العدادات الكودية للمباني المخالفة أول يوليو.. فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:56 م
متحدث الكهرباء
متحدث الكهرباء
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أسامة علي

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء تفاصيل إطلاق موقع إلكتروني لتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة.


وتابع حمزة خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مساء دى ام سى " المذاع عبر فضائية "دى ام سى"، أن الموقع مرحلة تجريبية، لتلقى طلبات توصيل العدادات الكودية وغير الكودية، لافتا إلى أنه بالنسبة للمبانى المخالفة يتم توصيل العداد برقم كودى وليس اسم الشخص لحين تقنين أوضاعه او ازالة المنشأة.

 

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أنه سيتم فتح باب تلقى طلبات العدادات الكودية لتوصيل التيار الكهربائى لجميع المناطق بدءا من 1 يوليو، موضحا أن توصيل العدادات الكودية للمناطق المخالفة لا يعني تقنين أوضاعها.

 

وأشار المتحدث بأسم وزارة الكهرباء، إلى أن اعادة هيكلة اسعارها ليست جديدة وبدأت من 2014، معقبا:" الشريحة اللى بتستخدم 50 كيلو وات زادت فتورتها من 16 جنيها لـ 20 جنيها، والدولة تدعمها بأكثر من 40 جنيها.

 

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