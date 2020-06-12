العثور على جثة حوت أحدب عملاق بمياه نهر سسانت لورنس .. فيديو





وسحب خبراء مصائد الأسماك، جثة الحوت على طول النهر إلى رصيف سانت آن في سوريل، حيث قامت رافعة برفع الحوت النافق.





وتجمع العشرات في انتظار وصول الجيفة ووفقًا لشبكة طوارئ الثديات المائية في كيوبيك ومن المرجح أن يكون الحوت الأحدب هو ذاته الذي شوهد في أولد بورت بمدينة مونتريال نهاية شهر مايو.





وستخضع الجيفة لعملية تشريح في كلية الطب البيطري بجامعة مونتريال، حيث سيحدد العلماء سبب نفوقه إن كان حالة طبية أم صدمته سفينة.