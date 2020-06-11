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رياضة

رحيم أيو: حسام حسن سبب رحيلي وفشل تجربتي مع الزمالك.. فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:56 م
رحيم اليو
رحيم اليو
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عمرو ابوبكر
كشف رحيم أيو نجم الزمالك السابق ونجل عبيدي بيليه ولاعب أحد أندية الدوري الإسباني في الوقت الحالي، عن سبب عدم نجاح تجربته مع القلعة البيضاء.

وقال أيو خلال تصريحاته مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج ملعب اون، المذاع على فضائية أون تايم سبورت، إن التواجد مع  نادي الزمالك والانضمام لفريق كبير مثل الأبيض كان حلما كبيرا تم تحقيقه.

وأضاف أيو، أنه اكتسب خبرات كبيرة في فترة تواجده في الزمالك، لكن تجربته لم تنجح بشكل جيد والسبب عدم حصوله على فرصة كبيرة لإثبات نفسه.



وتابع: "حسام حسن هو السبب في رحيلي من الزمالك، بعد توليه مهام الإدارة الفنية لم يعطني فرصة لإثبات نفسي، وهذا دفعني للرحيل".

وصرح:" شيكابالا كان صديقي المقرب، وهو الذي كان يقدم لي النصائح دائمًا وأحمد حسام ميدو، وعمرو زكي وهاني سعيد".
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