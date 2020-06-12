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تعليم

التعليم : آخر موعد للتقديم في المدارس المصرية اليابانية .. اليوم

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:02 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اليوم الجمعة هو آخر يوم في التقديم للالتحاق بـ المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2021 بمرحلة رياض الأطفال kg1. 

وحذرت وزارة التربية والتعليم من أنه أي خطأ في البيانات الشخصية قد يتسبب في عدم القدرة على التواصل مع ولى الأمر وقد يتسبب في فقدان الفرصة الوحيدة المتاحة.


وأعلنت أنه يجب أن يراعى ولى الأمر تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط وفى حالة تسجيل بيانات نفس الطفل لأكثر من مرة سيتم حذف الطلب تلقائيًا ولن يكون لولى الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني ، كما يجب الحرص فى اختيار المدرسة المطلوب التقدم إليها وفق الجدول أدناه بناء على عنوان ولى الأمر ببطاقة الرقم القومى أو العنوان الآخر الذى يمكن إثباته والسارى لمدة لا تقل عن ستة أشهر سابقة لتاريخ التقدم، ولن يكون لولى الأمر الحق في نقل الطفل بعد إثبات عنوان الإقامة لأى مدرسة مصرية يابانية في نفس نطاق المحافظة أو خارجها، وليس لولى الأمر حق طلب توفير أي وسيلة مواصلات إلى المدرسة أو وجبات نظرًا لعدم توافر هذه الخدمات بالمدارس بموجب هذا الشرط.

وقالت وزارة التربية والتعليم : تتاح الفرصة مرة واحدة فقط لولى الأمر لتسجيل بيانات نجله، وبمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر “حفظ” وظهور رسالة “تم التسجيل بنجاح” لا يمكن تعديل البيانات المسجلة للتلميذ.

ويقوم ولى الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات التى تحددها وتقررها وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بما يكفل الإلتزام الكامل بنظام تشغيل المدارس.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه فى حالة إكتشاف أى بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أى معلومات عن حالة الطالب الصحية يحق لإدارة المدرسة اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد ولى الأمر ولن يكون له الحق في أي مطالبات أو تعويضا أي كانت.

يذكر أنه تم افتتاح 41 مدرسة في عدد من المحافظات، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.
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