النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن أخشاب بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية بانتداب المعمل الجنائي لعاينة موقع حريق التهم مخزن أخشاب بحلوان، لبيان أسباب اندلاعه وهل هناك شبهة جنائية من عدمه وراءه.

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وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة تمكنوا من السيطرة على حريق التهم مخزن أخشاب بحلوان.





تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن أخشاب بالمساكن الاقتصادية بدائرة قسم شرطة حلوان.





على الفور تم توجيه 5 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة ألسنة النيران التى أحدثت حالة من الفزع لدى الأهالى بالمنطقة دون إصابات.





تم تحرير محضر وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق فى سبب الحريق وكشف ملابساته لبيان إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.