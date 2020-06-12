آخر فرصة.. قبول طلبات مشروع جمعيتي حتى 30 يونيو

وأكد المصيلحي أن جميع طلبات مشروع جمعيتي المرحلة الرابعة سيتم دراستها وفحصها بعد تمام انتهاء تشغيل كافة منافذ المرحلة الثالثة بأقسامها المختلفة خلال الفترة القادمة.





وأضاف: "ساعدت على توفير السلع بكميات واسعار مناسبة وجودة عالية للمواطنين فضلا عن مساهمة المشروع الحقيقية في توفير فرص عمل للشباب مباشرة وغير مباشرة، ويساهم في تطوير منافذ تجارة التجزئة أحد أهم عناصر التجارة الداخلية".



علمًا بأن شروط التقدم للمشروع في المرحلة الرابعة هي نفس الشروط السابقة في مراحله الثلاثة والتي تنص على اشتراطات خاصة بالمتقدم وشروط خاصة بالموقع والمساحة فضلا عن فتح المنافذ في المناطق الأكثر احتياجًا.